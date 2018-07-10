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Абоненты Tele2 поддержали российскую сборную в соцсетях

Клиенты в Москве израсходовали 100 Тб интернет-трафика во время игры России с Хорватией

10 июля, PrimaMedia. Tele2 проанализировал интернет-активность абонентов во время игры России с Хорватией. Вечером 7 июля клиенты Tele2 в Москве израсходовали 100 Тб интернет-трафика, а объем потребления дата-услуг на стадионе "Фишт" почти на 30% превысил показатели матча Россия – Уругвай на "Самара Арене".

Как и во время триумфального матча Россия – Испания, пик активности болельщиков вечером 7 июля пришелся на заключительные моменты игры, когда команды России и Хорватии сражались в дополнительное время и разыгрывали серию пенальти.

Во время матча на сочинском стадионе "Фишт" болельщики израсходовали 292 Гб интернет-трафика. Это на 21% превышает объем потребления дата-услуг во время футбольного поединка Уругвая и Португалии, который состоялся неделей ранее на той же спортивной арене. Особенно активно футбольные фанаты загружали фото и видео в Instagram, Facebook и VK, а также пользовались мессенджерами (WhatsApp, Skype, Viber).

Tele2 проанализировала потребление дата-трафика болельщиками в сравнении с другим матчем с участием российской команды на стадионе "Самара Арена", который вмещает почти одинаковое с "Фиштом" число зрителей. Оказалось, что на сочинском стадионе болельщики израсходовали на 64 Гб, или на 28%, больше трафика, чем во время игры России с Уругваем 25 июня.

7 июля в часы игры (с 21.00 до 23.45) дата-трафик в Москве вырос на 25%, в Санкт-Петербурге – на 18% по сравнению с субботой 30 июня, также активным по потреблению днем, когда прошел яркий матч Уругвай – Португалия.

Tele2 также сравнила потребление трафика в Москве в день игры Россия – Хорватия с 1 июля, когда состоялся матч России с Испанией. За три часа столичные болельщики израсходовали примерно одинаковый объем дата-услуг – около 100 Тб. Это на 33% превысило уровень потребления интернет-трафика в те же часы в обычную майскую субботу.

Своим абонентам Tele2 гарантирует высокое качество связи на всех объектах проведения матчей мирового первенства. Оператор выступил главным застройщиком сотовой инфраструктуры на трех из двенадцати стадионов − в Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске. Tele2 обеспечила качественное покрытие трибун, подтрибунных пространств и всех технических помещений.

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