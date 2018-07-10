Депутат приморского парламента испытал себя в "Гонке героев". Фото: пресс-служба ЗС ПК

Депутат приморского парламента испытал себя в "Гонке героев"

По словам Евгения Костюкова, близкие к экстремальным условия испытаний воспитывают в обычных людях силу духа

10 июля, PrimaMedia. Одно из основных направлений деятельности депутата Заксобрания Приморья Евгения Костюкова – развитие спорта. Парламентарий всегда поддерживает спортивные мероприятия и сам принимает в них участие, вместе с командой своих помощников. В этом году депутат принял участие в "Гонке героев", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Поддержка детского и массового спорта является одним из приоритетов партии "Единая Россия", в состав которой входит Евгений Костюков. Поэтому ежегодная "Гонка героев" стала наиболее ярким примером того, как увлечь не только тех, кто уже занимается спортом, но и заинтересовать пока не определившихся. Близкие к экстремальным условия испытаний воспитывают в обычных людях силу духа, учат пониманию того, что, преодолев себя не только на сложной трассе, но и в обычной жизни можно рассчитывать на успех.

"Считаю "Гонку героев" большим праздником спорта всероссийского масштаба, — отметил Евгений Костюков. — Для человека неподготовленного "Гонка героев" — очень серьезное испытание. Это не то, что может пройти и забыться. Я уверен, "Гонкой героев" многие живут весь год, готовятся, чтобы каждый раз участие в этих испытаниях было более успешным. Хочу выделить и то, что в этом году у нас впервые была организована трасса для детей".

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