Информационное табло аэропорта Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Аэропорт Владивостока опроверг сообщения о прилете самолета лидера КНДР

Накануне сел борт R885 регулярного рейса из Пхеньяна, который выполняется каждую неделю

10 июля, PrimaMedia. Самолет лидера КНДР Ким Чен Ына не садился в аэропорту Владивостока в понедельник, 9 июля. В международном аэропорту Владивостока опровергли, что принимались какие-либо самолёты из КНДР, кроме еженедельного рейса из Пхеньяна, сообщает ИА PrimaMedia.

Об этом сообщили ряд федеральных СМИ.

"Стало известно, что правительственный самолет, который упоминается в сообщениях южнокорейских СМИ, не садился в аэропорту Владивостока. Распространенная информация не соответствует действительности. У нас накануне сел борт R885 регулярного рейса из Пхеньяна. Это единственный северокорейский самолет, который приземлялся во Владивостоке в понедельник", — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее ИА PrimaMedia со ссылкой на агентство "Ренхап" сообщало, что во Владивостоке был замечен самолет лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Chammae-1 обычно используется для перелетов руководителя КНДР и других высокопоставленных чиновников.

По данным сайта Flightradar24, ресурса отслеживающего полеты, частный самолет Ким Чен Ына, так же известный как Chammae-1, приземлился во Владивостоке в восемь утра и улетел обратно в Пхеньян в 11. Также по данным сайта Flightradar24, такой полет был совершен 6 июля и запланированы еще два подобных рейса 13 и 16 июля. По данным аэропорта Владивостока, рейс JS-271 производится на регулярной основе на пассажирском Ту-204.

Присутствие самолета Северокорейского лидера во Владивостоке не означало, что он лично находился на борту. Источники "Ренхап" утверждают, что джет мог быть использован для официального визита при подготовке поездки Ким Чен Ына на Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре на острове Русском.

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Самолет Ким Чен Ына был замечен во Владивостоке

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