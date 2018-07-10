К вершинам национального рейтинга инвестпривлекательности Приморье приведут дорожные карты

Совещание председателя Законодательного собрания Александра Ролика с депутатами. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Конкретные мероприятия по улучшению инвестиционного климата региона представил парламентариям вице-губернатор Константин Богданенко

10 июля, PrimaMedia. Конкретные мероприятия по улучшению инвестклимата в Приморье, которые должны вывести край в число регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, представил приморским парламентариям вице-губернатор Константин Богданенко. Ближайшие планы, призванные способствовать достижению поставленной задачи, и уже реализованные в этом направлении шаги были озвучены им на традиционном совещании председателя Законодательного собрания Александра Ролика с депутатами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Напомним, что по итогам прошлого года Приморье оказалось на 76 месте Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В отличие от регионов-соседей, сумевших подняться в рейтинге сразу на несколько десятков позиций, Приморский край показал отрицательный результат, переместившись на пять строк вниз.

"В целом мы имеем положительную динамику по улучшению деловой среды, но за счет того, что другие регионы развивались и действовали значительно быстрее, наш край откатился со своих позиций", — прокомментировал результаты оценки Константин Богданенко.

Однако, по его мнению, в Приморье есть все необходимые инструменты, чтобы закрепиться в ТОП-30 Нацрейтинга и тем самым выполнить поручение президента РФ Владимира Путина, данное им дальневосточным регионам. Для достижения этой цели необходимо использовать успешный опыт регионов-лидеров, который сконцентрирован в дорожных картах и целевых моделях по улучшению условий ведения бизнеса.

По словам вице-губернатора, курирующего вопросы проектного управления, экономики и развития предпринимательства, такая работа по созданию в крае действительно привлекательного инвестклимата уже ведется. С учетом лучших практик и методик, которые использовались в 17 субъектах федерации, сумевших добиться заметных результатов в Нацрейтинге, а также мнения бизнес-сообщества Приморья на сегодняшний день актуализированы дорожные карты по повышению инвестиционной активности по 10 отраслевым направлениям. Еще по двум – в области грузовых перевозок и информационных технологий – разработаны новые.

В числе реализованных с начала нынешнего года мер, которые в обязательном порядке повлияют на продвижение края в рейтинге инвестпривлекательности, Константин Богданенко назвал сокращение сроков принятия решения о выдаче разрешений на размещение объектов линий электропередач до 35 кВ – с 10 до 30 дней.

Упростить предпринимателям поиск рынков сбыта продукции призвана работа информационного портала "Витрина закупок". Также положительно скажется на деловом климате в регионе возможность получить независимую гарантию в Гарантийном фонде, появившаяся у субъектов малого и среднего предпринимательства при осуществлении тендерной закупки в рамках федерального закона № 223-ФЗ и проведение обучающих семинаров для кадастровых инженеров, в результате которых должно уменьшиться число отказов в постановке земельных участков на кадастровый учет.

Еще больше мероприятий, которые будут способствовать улучшению деловой среды в крае, пока только предстоит выполнить. Например, к Восточному экономическому форуму планируется модернизировать работу Инвестиционного портала Приморья и разработать региональный экспортный стандарт, ускорить процедуру принятия решений по поддержке проектов на инвестиционном совете и обеспечить более оперативное решение земельных вопросов.

Кроме того, предполагается, что к концу года будут выделены земельные участки для обустройства временных стоянок для грузоперевозчиков, упрощено оформление разрешений на вырубку зеленых насаждений и отменены процедуры оформления разрешений на строительство сооружений связи, а также сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения низкого уровня опасности.

Наладить качественное сопровождение инвестиционных проектов также позволит перенастройка деятельности Инвестиционного агентства Приморского края, которой в настоящее время уделяется значительное внимание. Для реализации этой задачи, во-первых, существенно сокращены расходы организации: уменьшены количество штатных единиц и площадь, занимаемых помещений, размер среднемесячной зарплаты и фонда оплаты труда, командировочные расходы и субвенции. Во-вторых, проведен серьезный аудит состояния проектов, находящихся на сопровождении агентства. По его результатам 98 проектов сданы в архив и только 30 признаны готовыми для инвестирования.

При этом вице-губернатор отметил, что первым проектом, который будет доведен агентством до рабочего состояния, может стать акваферма в поселке Лучегорск. Проект ее создания был одобрен на первом заседании совета при губернаторе по привлечению инвестиций в экономику края, состоявшемся 9 июля.

"Наша задача – сделать из инвестагентства, до недавнего времени существовавшего только на бумаге, такую организацию, чью пользу и результаты деятельности никому не нужно было бы доказывать, — подчеркнул Константин Богданенко. – В сознании инвестора оно должно стать основным инструментом на территории Приморского края по решению вопросов с внешними контрагентами, включая органы государственной власти".

Обсуждая критерии эффективности деятельности Инвестиционного агентства края, заместитель председателя комитета ЗС по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Геннадий Лазарев выразил мнение, поддержанное остальными депутатами, что оценивать конечный результат работы организации нужно по размеру привлеченных ею инвестиций, количеству созданных с ее помощью рабочих мест и сумме уплаченных налогов.

Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания Дмитрий Новиков посоветовал Константину Богданенко присмотреться к опыту Севастополя, где за каждым инвестором закреплен определенный куратор, зарплата которого напрямую зависит от успешности сопровождаемых им проектов.

Решение одного из самых острых вопросов, с которым сталкиваются сегодня предприниматели, — проблемы доступа к земельным ресурсам – предложил председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко. Он считает целесообразным размещать информацию о свободных участках на сайтах муниципальных образований.

Подводя итог обсуждению вопроса, спикер краевого парламента Александр Ролик отметил, насколько важно депутатскому корпусу иметь информацию о конкретных результатах работы подразделения, которое сегодня финансируется из краевого бюджета.

"Прошу вас контролировать расходную часть агентства, поскольку ранее здесь выявлялись факты завышенных расходов, в том числе на командировки", — обратился Александр Ролик к Константину Богданенко. Кроме того, с просьбой акцентировать внимание на эффективность использования средств он обратился к председателю Контрольно-счетный палаты Приморского края Юрию Высоцкому.