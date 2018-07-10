Слепых и слабовидящих приморцев обучают пространственной ориентации

Дорожный знак "Слепые пешеходы". Фото: ИА PrimaMedia

Инвалиды по зрению могут рассчитывать на поддержку общественных организаций

10 июля, PrimaMedia. Слепые и слабовидящие приморцы могут рассчитывать на помощь в социальной адаптации, содействие в трудоустройстве и приобретении необходимых технических приспособлений. Консультирование, обучение и другие формы поддержки инвалидов по зрению являются содержанием работы как минимум двух общественных организаций – Приморского отделения Всероссийского общества слепых (ВОС) и Приморской краевой организации "Воскресенье", сообщает ИА PrimaMedia.

В недавнем интервью агентству председатель краевой организации ВОС Дмитрий Поташев рассказывал, что располагает данными о 2500 слепых и слабовидящих приморцах – это те, кто состоит на учете в восьми филиалах организации. Однако на самом деле таких людей гораздо больше – и не все они обращаются за помощью, многие не знают о такой возможности из-за недостатка информации в СМИ.

Людей волнуют личные и бытовые вопросы — индивидуальная реабилитация, получение различных технических средств: тростей, электронных луп и тому подобного. В Фонде социального страхования есть отдел технических средств реабилитации, и активисты ВОС рассказывают обратившимся к ним за консультацией, как его найти и какие документы собрать для получения бесплатных приспособлений, облегчающих жизнь инвалидов.

Дмитрий Поташев представляет интересы инвалидов в общественных обсуждениях реализации программы "Доступная среда".

Слабовидящие люди при желании могут трудоустроиться – правда, на всё Приморье приходится только одно предприятие, принимающее инвалидов по зрению на работу: это "Ритм", где сотрудники изготавливают перчатки, прищепки, тактильную плитку. По словам Дмитрия Поташева, в других регионах России слабовидящих стали брать на работу даже в государственный сектор, но до Дальнего Востока эта тенденция пока не дошла.

Многим инвалидам по зрению требуется помощь в обучении самостоятельному передвижению по улицам. Пространственной ориентации с тростью слабовидящих и слепых учат активисты владивостокской общественной организации "Воскресенье". В конце 2017 года эта организация выиграла президентский грант на реализацию адаптационной программы. Занятия идут не только в центре Владивостока, но и в Седанкинском доме-интернате, Артемовской специализированной школе-интернате, в других муниципальных образованиях. Возможность получить навыки владения белой тростью уже получили слабовидящие жители Владивостока, Уссурийска, Артема, Арсеньева, Партизанска.

Отношение к инвалидам — важный показатель морального здоровья общества. В 2016 году Приморский научно-исследовательский центр социологии проводил исследование, посвященное этой теме. Результаты опроса показали, что инвалиды чаще встречают со стороны окружающих безразличие, нежели сочувствие. По мнению опрошенных людей с инвалидностью, лишь 25 % здоровых людей испытывают положительные эмоции – сострадание и уважение — по отношению к людям с ограниченными возможностями. Далее опрошенные отметили чувство жалости (11,4%) и раздражения (11,1%), затем безразличие — 27,9%. Негативные тенденции социализации инвалидов усугубляет их трудное материальное положение: почти половина респондентов (49,5%) ответили, что денег с трудом хватает на продукты питания, лекарства и оплату коммунальных услуг. Еще 28,9% сообщили, что на еду и лекарства денег хватает, но покупка одежды уже дается не так просто. Результатом анализа данных исследования стали рекомендации уделять инвалидам больше внимания, не оставляя их один на один с болезнью и мучительными переживаниями.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.