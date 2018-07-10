Дорожный знак "Слепые пешеходы". Фото: ИА PrimaMedia
Гражданское НКОбщество

Слепых и слабовидящих приморцев обучают пространственной ориентации

Инвалиды по зрению могут рассчитывать на поддержку общественных организаций

10 июля, PrimaMedia. Слепые и слабовидящие приморцы могут рассчитывать на помощь в социальной адаптации, содействие в трудоустройстве и приобретении необходимых технических приспособлений. Консультирование, обучение и другие формы поддержки инвалидов по зрению являются содержанием работы как минимум двух общественных организаций – Приморского отделения Всероссийского общества слепых (ВОС) и Приморской краевой организации "Воскресенье", сообщает ИА PrimaMedia.

В недавнем интервью агентству председатель краевой организации ВОС Дмитрий Поташев рассказывал, что располагает данными о 2500 слепых и слабовидящих приморцах – это те, кто состоит на учете в восьми филиалах организации. Однако на самом деле таких людей гораздо больше – и не все они обращаются за помощью, многие не знают о такой возможности из-за недостатка информации в СМИ.

Людей волнуют личные и бытовые вопросы — индивидуальная реабилитация, получение различных технических средств: тростей, электронных луп и тому подобного. В Фонде социального страхования есть отдел технических средств реабилитации, и активисты ВОС рассказывают обратившимся к ним за консультацией, как его найти и какие документы собрать для получения бесплатных приспособлений, облегчающих жизнь инвалидов.

Дмитрий Поташев представляет интересы инвалидов в общественных обсуждениях реализации программы "Доступная среда".

Дмитрий Поташев
Дмитрий Поташев

Председатель Приморской краевой организации Всероссийского общества слепых

Автор фото: ИА PrimaMedia

Для тех, у кого проблемы со зрением, необходимы желтые тактильные дорожки, а также таблички со шрифтом Брайля во всех учреждениях и местах общего пользования. В данный момент более 49 остановок общественного транспорта во Владивостоке оборудованы тактильной плиткой, 50 светофоров по городу с речевым информированием, звуковое оповещение в общественном транспорте. Также в городе существует краевая библиотека для слепых, которая предоставляет инвалидам по зрению возможность использования электронной лупы и "читающей" машины, выполнение заказов на издание рельефно-точечным шрифтом, обучение работе за компьютером с использованием адаптивных технологий. Более-менее неплохо дела обстоят в Уссурийске, там органы власти действительно принимают меры, в городе уже установлены тактильные дорожки.

Слабовидящие люди при желании могут трудоустроиться – правда, на всё Приморье приходится только одно предприятие, принимающее инвалидов по зрению на работу: это "Ритм", где сотрудники изготавливают перчатки, прищепки, тактильную плитку. По словам Дмитрия Поташева, в других регионах России слабовидящих стали брать на работу даже в государственный сектор, но до Дальнего Востока эта тенденция пока не дошла.

Многим инвалидам по зрению требуется помощь в обучении самостоятельному передвижению по улицам. Пространственной ориентации с тростью слабовидящих и слепых учат активисты владивостокской общественной организации "Воскресенье". В конце 2017 года эта организация выиграла президентский грант на реализацию адаптационной программы. Занятия идут не только в центре Владивостока, но и в Седанкинском доме-интернате, Артемовской специализированной школе-интернате, в других муниципальных образованиях. Возможность получить навыки владения белой тростью уже получили слабовидящие жители Владивостока, Уссурийска, Артема, Арсеньева, Партизанска.

Лилия Головащенко
Лилия Головащенко

Директор Приморской краевой общественной организации социальной помощи «Воскресенье»

Автор фото: facebook.com

Первоначально в проекте мы планировали охватить обучением 300 человек, но уже сейчас понятно, что получится гораздо больше. К нам обращаются специализированные учреждения. Мы работаем в партнерстве с Приморской организацией Всероссийского общества слепых – и в каждом муниципалитете нам организуют встречу. На очереди – поездки в Лесозаводск, Славянку, Спасск, Чугуевку. С августа начнем работать во владивостокском детском интернате, где живут слабовидящие дети. У нас три специалиста с медицинским и педагогическим образованием, которые прошли обучение в московском Институте коррекционной педагогики и получили соответствующие удостоверения. Белые трости ученикам мы выдаем бесплатно – именно на это предназначались средства президентского гранта. Кроме того, у нас есть хорошие методические пособия и оборудование – магнитные наборы "Ориентир". Ведь задача нашей программы – не только научить людей ходить с тростью, но в целом развить у них пространственных представлений.   

Отношение к инвалидам — важный показатель морального здоровья общества. В 2016 году Приморский научно-исследовательский центр социологии проводил исследование, посвященное этой теме. Результаты опроса показали, что инвалиды чаще встречают со стороны окружающих безразличие, нежели сочувствие. По мнению опрошенных людей с инвалидностью, лишь 25 % здоровых людей испытывают положительные эмоции – сострадание и уважение — по отношению к людям с ограниченными возможностями. Далее опрошенные отметили чувство жалости (11,4%) и раздражения (11,1%), затем безразличие — 27,9%. Негативные тенденции социализации инвалидов усугубляет их трудное материальное положение: почти половина респондентов (49,5%) ответили, что денег с трудом хватает на продукты питания, лекарства и оплату коммунальных услуг. Еще 28,9% сообщили, что на еду и лекарства денег хватает, но покупка одежды уже дается не так просто. Результатом анализа данных исследования стали рекомендации уделять инвалидам больше внимания, не оставляя их один на один с болезнью и мучительными переживаниями.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.

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