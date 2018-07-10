После публичного недовольства Володина Приморье приступает к обсуждению пенсионной реформы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Фото: Официальный сайт Госдумы

Депутаты собираются на внеочередное заседание парламента

10 июля, PrimaMedia. Законодательное собрание Приморского края приступает к обсуждению правительственного законопроекта по пенсионной реформе. В парламенте пройдет внеочередное заседание, посвященное этому вопросу. Вчера спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил депутатов региональных парламентов в том, что они "не спешат обсуждать" правительственный законопроект. В Госдуме ждут отзывов от парламентов. Многие региональные парламентарии оказались между двух огней – с одной стороны, председатель Госдумы требует публичного обсуждения, с другой – в партии парламентского большинства не рекомендовали высказывать мнения в публичной плоскости. Эксперт считает, что депутатов в сложную ситуацию поставила сама форма внесения правительственной инициативы, сообщает ИА PrimaMedia.

О том, что Вячеслава Володина возмутила пассивность, которую демонстрируют региональные парламенты по вопросу правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста, написал "КоммерсантЪ".

"Часть законодательных собраний очень рано ушли в отпуска",— цитирует спикера Госдумы издание.

Володин сообщил, что Госдума разослала в регионы законопроект "еще в середине июня". "Но видим, что на сегодняшний день законодательные собрания не спешат обсуждать этот проект, а хотелось бы, чтобы свою позицию высказали на этот вопрос, учитывая, что ее ждут наши граждане",— подчеркнул господин Володин.

Сколько именно регионов уже направили свои отзывы в Госдуму, господин Володин не уточнил. Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) отказался сообщить, сколько заксобраний прислали свои отзывы, отметив лишь, что "главы регионов реагируют интенсивнее законодателей". Комитет ждет отзывы до 17 июля включительно, и господин Нилов надеется, что к этому дню в Госдуму "поступят отзывы из подавляющего большинства регионов".

Официальные отзывы региональных властей (губернаторов и заксобраний) предусмотрены думским регламентом перед первым чтением законопроектов, которые касаются вопросов совместного (центра и регионов) ведения. Пенсионное обеспечение граждан как раз из таких вопросов. Впрочем, отзывы не та процедура, которой обязаны следовать региональные парламентарии. А Госдума не обязана голосовать за законопроект так, как им рекомендует большинство коллег из регионов. Если преобладают отрицательные отзывы, то думская оппозиция обязательно говорит об этом факте при первом чтении резонансных законопроектов.

Кто и как отреагировал

По подсчетам фонда "Петербургская политика", власти 11 регионов выразили полную солидарность с проводимой реформой, в том числе в Башкирии, Мордовии, Чувашии, Калининградской, Кировской, Ленинградской и Тамбовской областях. На Дальнем Востоке солидарными с предложенным проектом реформы оказались два региона, к слову, оба предвыборных. К ним относятся Хабаровский край и Амурская область. Врио губернатора Приамурья Василий Орлов заявил, что без нее "фактически невозможно будет через несколько лет обеспечить средствами Пенсионного фонда тех людей, которые выйдут на пенсию".

В других предвыборных регионах Дальнего Востока озвучили свои предложения, которые учитывали бы особенности территории. Ил Тумэн (Госсобрание республики Саха (Якутия)) накануне решил, что правительственная инициатива нуждается в доработке. В частности, депутаты поддерживают "необходимость совершенствования пенсионной системы", но предлагают защитить права на досрочный выход на пенсию представителей коренных малочисленных народов, а также граждан, живущих и работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Для них предлагается сохранить действующие сроки выхода на пенсию.

Аналогичный отзыв приняла и Дума Магаданской области. "На Крайнем Севере сегодня проживает около 3 миллионов 75 тысяч человек, что составляет 2,55% от всего населения нашей страны, но при этом северянами производится до 20% валового внутреннего продукта РФ. Единственной мотивацией добровольного формирования трудоспособного населения в северных районах нашей страны являются государственные гарантии и компенсации, в том числе пенсионные", — цитирует облдума слова первого вице-спикера Андрея Зыкова.

"Мы считаем, что сохранение для северян существующих сегодня пенсионных гарантий будет способствовать не только закреплению трудовых ресурсов в районах Крайнего Севера, но и дополнительному привлечению квалифицированных рабочих кадров, притоку населения в северные районы России, в чем мы сегодня остро нуждаемся. Это для нас хорошая возможность вернуть территории привлекательность", — отметил Зыков.

Публично против повышения пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера высказался врио главы Колымы Сергей Носов.

"Моя личная позиция: пенсионная реформа должна учитывать особенности проживания в условиях Крайнего Севера... Считаю, что сохранение пенсионных гарантий поможет улучшить демографическую ситуацию в нашем регионе, обеспечить трудовыми ресурсами его развитие",— приводится заявление господина Носова на сайте регионального правительства.

Он добавил, что уже поручил подготовить отзыв на законопроект о пенсионной реформе с просьбой исключить норму повышения возраста выхода на пенсию для жителей районов Крайнего Севера.

В Приморье из официальных лиц свою позицию озвучил только мэр Владивостока Виталий Веркеенко. Так, глава города 17 июня выступил против готовящегося повышения пенсионного возраста для россиян. Он подписал петицию Конфедерации труда России, размещенную на портале Change.org, и прокомментировал в Facebook, что инициативу кабмина необходимо обсуждать.

"Поддержал инициативу профсоюзов. Считаю правильным обсудить шире инициативу правительства, еще не ставшую законом. Накопленные проблемы пенсионной системы понятны, необходимы эффективные решения. Варианты решений, безусловно, есть", — написал Виталий Веркеенко.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко 21 июня встретился с членами Совета Федерации профсоюзов Приморского края (входит в ФНПР) и лидерами отраслевых профобъединений края. Выслушав их, глава региона пообещал профсоюзные аргументы донести до правительства. Но чем завершилась встреча Тарасенко с кабмином по данному вопросу, пока общественности неизвестно, равно как и свою позицию глава региона не озвучивал. Возможно, это произойдет буквально на днях.

Меж двух огней

По информации ИА PrimaMedia, предложение о сохранении пенсионного возраста для приморцев и, в частности, северян, звучало на заседании президиума Приморского регионального политсовета "Единой России", который прошел вчера, 9 июля.

"Но это было одно из предложений. Мы решили, что нужно провести широкое обсуждение в регионе, предварительно выбрали для этого три площадки", — поделился с ИА PrimaMedia один из членов президиума РПС.

После президиума политсовета в Заксобрании состоялось заседание Совета парламента, на котором также был поставлен вопрос о пенсионной реформе. Большинство высказалось за поддержку концепции реформы, но с учетом дальнейших предложений регионов, которые будут выработаны в ходе обсуждения с населением и общественностью. Против высказались представители фракций КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России" — Владимир Беспалов, Евгений Зотов и Алексей Козицкий, соответственно. Глава фракции "Российская партия пенсионеров за справедливость" Юлия Толмачева на Совете отсутствовала.

На сегодня было назначено заседание Заксобрания, о чем депутатов оповестили только вечером 9 июля. Изначально в повестке был вопрос по НДС, а сегодня появился пункт по обсуждению пенсионной реформы. Широкого анонсирования заседание не получило. Экспертное сообщество сходится во мнении, что это связано с тем, что депутаты еще не готовы публично высказывать позицию по правительственному законопроекту.

Приморские парламентарии оказались между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, по линии "Единой России" настрого запретили публично критиковать проект реформы, которую инициировало правительство, возглавляемое лидером партии Дмитрием Медведевым. Так, секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил о недопустимости противоречий среди членов "Единой России" в вопросе повышения пенсионного возраста, писало РБК. С другой стороны, спикер Госдумы отчитывает регионы за то, что они не представляют свои отзывы в нижнюю палату федерального парламента.

В сложную ситуацию региональных депутатов, и приморские не исключение, поставила сама форма внесения правительственной инициативы.

"Помимо содержания реформы, для населения важны форма её анонсирования (резко, без подготовки) и ценностный аспект (отказ от концепции социального государства, по крайней мере, именно так это считывается многими). Формируется ожидание нового урезания социального пакета по разным направлениям", — писал глава КХ "Минченко консалтинг", председатель комитета по политтехнологиям РАСО Евгений Минченко в телеграм-канале комитета.

Политолог делает вывод, что информационная кампания вокруг пакета заранее обозначенных в качестве непопулярных реформ требует коррекции.

Аналитики фонда "Петербургская политика", отмечают в очередном докладе, что "федеральная власть допустила возможность некоторых уступок" по поводу повышения пенсионного возраста в отношении регионов. Разрешение "не выступать за публичную поддержку реформы получили регионы, где осенью предстоят выборы губернаторов или местных парламентов". Но несмотря на это, "в целом региональные элиты оказались вынуждены импровизировать, чтобы не обострить отношения с Москвой и в то же время избежать взрывов недовольства предпринимаемыми ими шагами".

Вместе с тем, какое-либо согласованное движение со стороны федерального центра позволило бы регионам сориентироваться. Однако на данный момент нет понимания, в каком направлении двигаться, а тем более, стоит ли именно сейчас выносить обсуждение реформы в публичное поле, как того требует руководство Госдумы.

"Тема пенсионной реформы остается максимально токсичной для представителей власти. Общество еще не подготовлено к ее конструктивному обсуждению на уровне заксобраний или органов госвласти. Пока еще оценки пенсионной реформы проходят в информационном поле с привязкой к эмоциям. И пока эти эмоции не нивелированы с помощью экспертных оценок, всестороннего обсуждения с представителями общественности, вскрытие этой темы на уровне региональных органов власти является потенциально опасным и несет ряд имиджевых угроз. Поэтому на самом деле федеральное правительство "подставляет" регионы. И если смотреть опыт других субъектов федерации, то некоторые из них пытаются выйти из ситуации, отказываясь от обсуждения по тем или иным причинам", — считает представитель "Тихоокеанского дискуссионного клуба", политолог Сергей Гребенюк.