Стивидоры намерены расширить содействие образовательным учреждениям Находки

Совещание. Фото: пресс-служба администрации Находки

Принято решение оказать помощь малообеспеченным семьям в подготовке первоклассников к новому учебному году

10 июля, PrimaMedia. Рабочую встречу с директорами стивидорных компаний "Восточный Порт", "Малый порт", "ВСК", "Восточно-уральский терминал" и "Восточный лесной порт" провёл глава Находки Борис Гладких. В центре внимания — содействие стивидоров образовательным учреждениям города в подготовке к новому учебному году. Социальная ответственность предприятий, занимающихся перевалкой угля, закреплена в трехстороннем соглашении, подписанном в марте этого года врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко, администрацией Находки и стивидорами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе находкинской мэрии.

Глава города отметил тот факт, что, с одной стороны, компании давно шефствуют над отдельными детскими садами и школами, оказывая им серьёзную материальную поддержку. С другой стороны, социальная ответственность портовиков предполагает более активное и, что важно, более разнообразное участие в жизни образовательных учреждений.

Борис Гладких подчеркнул: речь не идёт о помощи в ремонте школ — на это в городском бюджете предусмотрено достаточное финансирование, хотя, безусловно, точечное содействие стивидоров образовательным учреждениям в решении локальных проблем только приветствуется. Речь о расширении форм сотрудничества, которые позволят повысить уровень образовательного процесса, будут способствовать решению просветительских задач и дополнительному образованию учащихся. Кроме того, не стоит забывать о содействии в профориентации школьников.

В ходе совещания принято решение провести в ближайшее время встречи руководителей стивидорных компаний Врангеля с директорами образовательных учреждений. Цель — определить актуальные проблемы школ, в решении которых стивидоры могли бы оказать помощь.

Кроме того, принято решение оказать содействие малообеспеченным семьям в подготовке первоклассников к новому учебному году. Подобные акции — "Помоги собраться в школу" — в Находке проводились и прежде. На этот раз стивидоры намерены расширить как сам "набор первоклассника", так и список тех, кто эту помощь получит.

Как сообщил глава города Борис Гладких, аналогичное совещание будет проведено со стивидорами порта Находка.

Социальное партнёрство стивидоров Находки в рамках трехстороннего соглашения (обзор мероприятий).

В рамках трёхстороннего соглашения в части социального партнёрства стивидорные компании Находкинского городского округа в первом полугодии вели активную деятельность.

Минувшей весной стивидоры приняли активное участие в ряде природоохранных акциях и мероприятиях по благоустройству. Так, "Находкинский морской торговый порт" провел субботник на мысе Астафьева. В общей сложности сотрудниками предприятия было собрано и вывезено более 500 пакетов с мусором, весом свыше 20-ти тонн.

Сотрудники "Терминала Астафьева" помогли провести генеральную уборку во дворе подшефной предприятию школы №1 "Полюс", включая трудоёмкую очистку ливнесточной канавы. Стивидорная компания предоставила образовательному учреждению материалы и инвентарь. Кроме того, силами предприятия произведена отсыпка щебнем межквартальных дорог в микрорайоне, а также убран мусор и прошлогодняя листва во дворах микрорайона.

Кроме того, в рамках субботников и подготовки ко Дню города стивидоры занимались озеленением. За весенние месяцы в различных микрорайонах города стивидорные компании высадили около 350 экземпляров деревьев и декоративных кустарников. Схемы размещения зеленых насаждений и рекомендации по видовому составу разработаны специалистами.

"Находкинский морской торговый порт" высадил на мысе Астафьева более ста саженцев сирени и луизеании. Эти растения были выбраны к посадке не случайно – они хорошо приживаются, легко переносят приморские погодные условия, а весной освежают городской пейзаж яркими красками. Еще 25 саженцев были переданы в распоряжении управляющей компании "Горжилуправление-1", на обслуживании которой находится коммунальный фонд микрорайона.

"Стивидорная "Малый порт" в рамках всероссийского субботника высадила на территории школы №19 во Врангеле 25 саженцев декоративных деревьев и кустарников — рябины и спиреи, а также внесли удобрения и попутно убрали мусор.

Компания "Дальмормонтаж" приобрела для дополнения растительной композиции сквера Центральной площади и ул. Портовой кедровые сосны. Посадками и уходом за хвойными займутся специалисты.

Сотрудники "Восточного Порта" высадили 150 абрикосовых деревьев вдоль центральной дороги в районе пляжа Прикумск. Саженцы приобретены в специализированном питомнике. Кроме того, предприятие стало участником всероссийской акции "Сирень Победы". К 9 мая сотрудники "Восточного Порта", волонтеры и местные жители высадили более 80 саженцев сирени у мемориала Победы во Врангеле.

Компания "Аттис Энтерпрайс" приобрела для озеленения жилого массива мыса Астафьева сосны и ели высотой 2-2,5 метров. Деревья высажены вдоль автомобильной дороги около жилых домов №109, и №115 по ул. Астафьева. Для ухода за хвойными заключен договор со специализированным предприятием.

Также стивидорные компании осуществляли мероприятия в рамках социального партнёрства с образовательными учреждениями городского округа. В частности, стивидорная компания "Восточный Порт" провела конкурс "Приглашение в лето" и вручила его победителям — школьникам Находки сертификаты на отдых у моря в культурно-оздоровительный центр "Шепалово" продолжительностью от 2 до 5 дней. Кроме того, все участники получили памятные подарки от АО "Восточный Порт".

В 2018 году стивидорная компания "Малый порт" оказала помощь коррекционной школе-интернату для детей-сирот (установка дверей в классы, закупка спорт инвентаря) и спортивному клубу восточных боевых искусств "Грандмастер" (приобретение ж/д билетов для поездки детской команды на соревнования в Хабаровске).

Кроме того, "Малый порт" оказал помощь в организации и проведении рядя социально значимых мероприятий — празднования 40-летия ДК поселка Врангель (подарочные сертификаты на награждение), празднования Дня Победы (закупка уличных флагов для оформления центральной улицы, предоставление автотранспорта), празднования Дня города Находки (фейерверк), празднования Дня работника морского и речного флота (организация и проведение торжественного мероприятия), а также выступили партнерами проведения фестиваля художественной фотографии и выставки "Молодые ветра-2018" (подарочные сертификаты победителям в пяти номинациях).

"Находкинский морской торговый порт" подарил детскому саду № 66 на мысе Астафьева спортивный инвентарь и развивающие игры. Шефство над этим детсадом длится уже четыре года. За это время здесь заменены все окна, высажено более двухсот саженцев деревьев, приведены в порядок уличные игровые формы, установлены новые песочницы. Также закуплены современные очистители воздуха, которые портовики подарили детям в преддверии сезона зимних простуд.

Также "НМТП" установит более 209 пластиковых окон в подъездах 14 многоквартирных домов на мысе Астафьева. Окна установят в домах, расположенных по адресам Астафьева 15, 17, 19, 23а, 21, 21а, 25, 109, 110, 111, 115, 116, 112, 113.