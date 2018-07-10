Дебошир пытался выйти из самолета на рейсе Москва–Владивосток. Фото: Pixabay.com

Силами экипажа буйного пассажира удалось усмирить

10 июля, PrimaMedia. Пассажир рейса Москва–Владивосток попытался выйти из самолета прямо во время полета, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Мужчина вел себя неадекватно. Спустя полчаса после вылета он собрал свои вещи и попытался покинуть борт. Силами экипажа буйного пассажира удалось усмирить. Сообщается, что никто из пассажиров не пострадал.

По прилете мужчину отправили на медосвидетельствование, где экспертиза не выявила у него опьянения. По факту произошедшего начата проверка.