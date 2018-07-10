В ожирении россиян виноваты сахар и маркетологи

. Фото:

Свое мнение высказала врач – диетолог

10 июля, PrimaMedia. Ожирению россиян активно способствует ускорение темпов жизни и маркетинг производителей продуктов питания. Такое мнение озвучила врач-диетолог Лидия Ионова, комментируя результаты исследования Росстата для агентства НСН, передает ИА AmurMedia.

Новые данные российской службы статистики показали, что почти половина или 40% трудоспособного населения страны страдает от избыточной массы тела. Ожирению покорны все возрастные группы трудящихся: от 19 до 60 лет.

Причина тому – изменившийся ритм жизни человека, считает основательница сети столичных клиник, а за ним и принципы питания. Фокус трудящегося человека сосредоточен на быстрых продуктах, полуфабрикатах, употребление которых и приводит к ожирению. На употребление фруктов, клетчатки и здоровой пищи у людей просто нет времени.

Таким положением дел активно пользуются маркетологи. Продвижение продуктов питания строится на том, чтобы покупатели, не задумываясь о последствиях употребления.

"То количество сахара, дополнительных и животных жиров которое потребляет современный человек, на протяжении всей истории человечества никогда не потреблялось", — цитирует Ионову НСН.

Плохая реклама работает не только на взрослых, но и детей. Постепенно делая нормальными совершенно нездоровые продукты.

"Детей мы водим в фастфуд и отмечаем там праздники, не задумываясь, что это совершенно ненормально и как это может повредить их здоровью", — резюмировала она.