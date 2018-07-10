. Фото:

В ожирении россиян виноваты сахар и маркетологи

Свое мнение высказала врач – диетолог

10 июля, PrimaMedia. Ожирению россиян активно способствует ускорение темпов жизни и маркетинг производителей продуктов питания. Такое мнение озвучила врач-диетолог Лидия Ионова, комментируя результаты исследования Росстата для агентства НСН, передает ИА AmurMedia.

Новые данные российской службы статистики показали, что почти половина или 40% трудоспособного населения страны страдает от избыточной массы тела. Ожирению покорны все возрастные группы трудящихся: от 19 до 60 лет.

Причина тому – изменившийся ритм жизни человека, считает основательница сети столичных клиник, а за ним и принципы питания. Фокус трудящегося человека сосредоточен на быстрых продуктах, полуфабрикатах, употребление которых и приводит к ожирению. На употребление фруктов, клетчатки и здоровой пищи у людей просто нет времени.

Таким положением дел активно пользуются маркетологи. Продвижение продуктов питания строится на том, чтобы покупатели, не задумываясь о последствиях употребления.

"То количество сахара, дополнительных и животных жиров которое потребляет современный человек, на протяжении всей истории человечества никогда не потреблялось", — цитирует Ионову НСН.

Плохая реклама работает не только на взрослых, но и детей. Постепенно делая нормальными совершенно нездоровые продукты.

"Детей мы водим в фастфуд и отмечаем там праздники, не задумываясь, что это совершенно ненормально и как это может повредить их здоровью", — резюмировала она.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан
Кто уволит пенсионера, тому не поздоровится

08:45

Драконовские меры: за езду без техосмотра россияне будут платить ежедневно

09 июля, 08:05

А теперь экономим: Россия сократит издержки на ЖКХ и здравоохранение

11:50

Садите, но не продавайте: россиянам разрешили выращивать картошку без ограничений

09 июля, 13:30

Смартфонов Xiaomi больше не будет

09 июля, 15:30

Страховщики подбираются к пенсиям россиян
Семестр за 11 дней: интенсив «Остров 10-21» стартует во Владивостоке
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia