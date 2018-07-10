Перевести на газ автомобиль в России станет проще

10 июля, PrimaMedia. ГИБДД России сделала несколько проще согласование установки на автомашины газобаллонного оборудования (ГБО). Теперь на одном из этапов этой трудоемкой процедуры автовладельцу не нужно пригонять машину на осмотр – заявление можно отправить по электронной почте, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на газету "Коммерсант".
Перевод автомобилей на газовое топливо набирает популярность в России как среди рядовых автолюбителей, так и среди предприятий. Как сообщили в ГИБДД, в 2013–2016 годах в России было зарегистрировано свыше 320 тысяч случаев внесения изменений в конструкцию автомобилей. Около 70% из них связаны с установкой ГБО. Сейчас в России более 1,6 млн транспортных средств ездят на газе. В свете нынешнего резкого роста цен на бензин ожидается, что эта новация станет еще более популярной: сегодня литр бензина стоит в среднем вдвое дороже популярного у автомобилистов пропана. О необходимости перевода транспорта на газ говорил во время недавней прямой линии и президент России Владимир Путин.
Сейчас для того, чтоб согласовать такое изменение в конструкции автомобиля, требуется преодолеть сложную процедуру. Сначала автолюбитель должен пройти предварительную экспертизу в испытательной лаборатории. Потом надо обратиться в ГИБДД, предоставить автомобиль для осмотра и получить разрешение на установку нового оборудования.
Затем оборудование устанавливается в автосервисе и проводится техосмотр. После этого еще раз необходимо приехать в ГИБДД, чтобы получить свидетельство о том, что транспортное средство соответствует требованиям безопасности. Затем будет зарегистрирована новая конструкция автомобиля. Теперь россиянам не нужно прибывать на первичный осмотр в ГИБДД и предоставлять на него автомобиль – достаточно просто отправить заявление по электронной почте. Обратно автолюбителю придет письмо с ответом, возможен ли перевод его машины на газ или нет.