Вероника Сипачева. Фото: ИА PrimaMedia
Гражданское НКОбщество

Вероника Сипачева: Мы хотим, чтобы качество приморских общественных проектов выросло

Руководитель проекта «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив» рассказала, как поверить в себя и выиграть грант на полезное дело

10 июля, PrimaMedia. Некоммерческие организации Приморского края в этом году обрели возможность получать бесплатные подробные консультации в специально созданном ресурсном центре. Проект "Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив" реализуется с использованием средств краевой субсидии и президентского гранта. Руководитель проекта, президент фонда "Энергия участия" Вероника Сипачева в видеоинтервью ИА PrimaMedia рассказала, ради чего все затевалось и что должно быть главным двигателем для осуществления самых разных общественных инициатив.

По словам Вероники Сипачевой, приморские проекты отличает довольно высокое качество: среди руководителей НКО есть компетентные и мотивированные люди, которые уже обладают развитым проектным мышлением. Однако все же в большинстве – те, кто очень хотел бы улучшить окружающую жизнь, но не в полной мере владеет технологией привлечения средств и ресурсов. Команда Сипачевой на выездных двух— и трехдневных проектных школах обучает, как и где добыть эти ресурсы. Также специалисты ресурсного центра помогают грамотно и вовремя составить отчеты по расходованию грантовых средств. Только в первом конкурсе 2018 года среди 14 приморских проектов, выигравших гранты президента РФ, пять были составлены при консультационном содействии новообразованного ресурсного центра.

"Главное – поверить в себя и поверить, что все возможно!" — так формулирует Вероника секрет успешной грантовой истории. Узнать подробнее о примерах победивших проектов читатели могут из видеоинтервью.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.

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