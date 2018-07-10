Движение по мосту через реку Литовка перекроют на ночь. Фото: администрация Приморского края

Движение по мосту в сторону Находки перекроют на ночь

Ограничение связано с необходимостью замены деревянного настила на проезжей части временного моста

10 июля, PrimaMedia. В связи с ремонтными работами проезд для транспорта по мосту через реку Литовка, расположенного на автомобильной дороге Артем–Находка–порт Восточный, закроют в ночь с 10 на 11 июля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Ограничение связано с необходимостью замены деревянного настила на проезжей части временного моста в Новолитовске.

"Работы будут проводиться с 20.00 вторника, 10 июля, до 8.00 среды, 11 июля. Движение транспортных средств в это время будет перекрыто", – сообщили в ведомстве.

Отметим, ограничение не распространяется на транспорт оперативных служб – машины полиции, скорой помощи и пожарных. Запрет также не коснется работы пассажирских автобусов.

Напомним, временная мостовая конструкция в поселке Новолитовск Партизанского района была возведена военными инженерами после того, как капитальный мост через реку Литовка пришел в негодность. Сейчас за счет краевых средств ведется строительство нового капитального мостового перехода. В данный момент строители уже приступили к бетонированию скважин опор моста. Планируется, что новое сооружение с двумя полосами для движения будет сдан в эксплуатацию в этом году.

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