Стакан. Фото: Илья Табаченко

Дешевой водки больше не будет

Минфин уравнял в цене «слабую» и «крепкую» водку

10 июля, PrimaMedia. Министерство финансов России уравняло минимальную розничную цену на водку от 37 до 40 градусов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, сообщает ИА AmurMedia.

Ранее минимальная розничная цена (МРЦ) на водку крепостью от 37 до 38 градусов была 196 рублей, от 38 до 39 – 201 рубль, от 39 до 40 градусов – 205 рублей.

Теперь же, согласно приказу, подписанному министром Антоном Силуановым, водку, градус которой составляет от 37 до 38, нельзя продавать дешевле, чем за 205 рублей за пол-литра.

Таким образом, минимальная цена для водки стала единой. Специалисты Минфина решили, что ценовая унификация позволит исключить ситуацию, при которой производители "аходили лазейки" и устанавливали цены на свое усмотрение.

Кстати, для заводов-производителей минимальная отпускная цена составит 173 рубля, оптовая цена – 178 рублей.

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