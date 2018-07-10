Новую детскую площадку открыли на территории ТОС "Спутник" во Владивостоке. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Новую детскую площадку открыли на территории ТОС "Спутник" во Владивостоке

На выигранный грант жители установили новые современные игровые конструкции

10 июля, PrimaMedia. Новая детская площадка появилась на территории ТОС "Спутник" во Владивостоке. С открытием долгожданного объекта жителей микрорайона поздравил депутат Законодательного собрания Приморского края Евгений Костюков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Установка площадки стала возможной благодаря активной позиции местных жителей. Около 600 человек объединились в ТОС (территориальное общественное самоуправление) "Спутник" и выиграли городской грант в размере 150 тысяч рублей, ещё около 90 тысяч рублей в проект вложили сами жители и 110 тысяч рублей – спонсоры.

Идея создания детской площадки появилась в 2013 году. Жители собственными силами расчистили площадку, сделали ограждение, установили небольшие игровые конструкции. Это стало толчком для развития общественной активности жителей микрорайона. В феврале 2018 года они приняли участие в городском грантовом конкурсе. На выигранный грант жители установили новые современные игровые конструкции.

На площадке собралось много жителей, в том числе детей — главных виновников торжества, для которых и открылась эта спортивно-игровая площадка.

С открытием новой площадки жителей микрорайона также поздравили помощник главы города Владивостока Александр Юртаев и представители территориального управления по Советскому району. Маленькие участники праздника самостоятельно подготовили развлекательно-игровую программу с песнями и танцами.

"Сегодня замечательный праздник — открытие детской площадки в ТОС "Спутник". Видя радостные глаза детей, улыбки родителей, я понимаю, что у нас есть будущее. Когда открываются детские площадки — это замечательно! Уверен, что в будущем они будут присутствовать в каждом из наших дворов, и детям будет интересно проводить здесь время, дети будут играть и веселиться. Уверен, что благодаря вашей активности это не последний проект в микрорайоне, и далее ТОС "Спутник" будет развиваться совместными усилиями жителей, городских и районных властей", – обратился к жителям Евгений Костюков.

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