Новую детскую площадку открыли на территории ТОС "Спутник" во Владивостоке. Фото: пресс-служба ЗС ПК

На выигранный грант жители установили новые современные игровые конструкции

10 июля, PrimaMedia. Новая детская площадка появилась на территории ТОС "Спутник" во Владивостоке. С открытием долгожданного объекта жителей микрорайона поздравил депутат Законодательного собрания Приморского края Евгений Костюков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Установка площадки стала возможной благодаря активной позиции местных жителей. Около 600 человек объединились в ТОС (территориальное общественное самоуправление) "Спутник" и выиграли городской грант в размере 150 тысяч рублей, ещё около 90 тысяч рублей в проект вложили сами жители и 110 тысяч рублей – спонсоры.

Идея создания детской площадки появилась в 2013 году. Жители собственными силами расчистили площадку, сделали ограждение, установили небольшие игровые конструкции. Это стало толчком для развития общественной активности жителей микрорайона. В феврале 2018 года они приняли участие в городском грантовом конкурсе. На выигранный грант жители установили новые современные игровые конструкции.

На площадке собралось много жителей, в том числе детей — главных виновников торжества, для которых и открылась эта спортивно-игровая площадка.

С открытием новой площадки жителей микрорайона также поздравили помощник главы города Владивостока Александр Юртаев и представители территориального управления по Советскому району. Маленькие участники праздника самостоятельно подготовили развлекательно-игровую программу с песнями и танцами.

"Сегодня замечательный праздник — открытие детской площадки в ТОС "Спутник". Видя радостные глаза детей, улыбки родителей, я понимаю, что у нас есть будущее. Когда открываются детские площадки — это замечательно! Уверен, что в будущем они будут присутствовать в каждом из наших дворов, и детям будет интересно проводить здесь время, дети будут играть и веселиться. Уверен, что благодаря вашей активности это не последний проект в микрорайоне, и далее ТОС "Спутник" будет развиваться совместными усилиями жителей, городских и районных властей", – обратился к жителям Евгений Костюков.