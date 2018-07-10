«АртХолдингМедиа» предлагает услуги по размещению агитматериалов на выборы 9 сентября

Расценки для публикации предвыборных материалов

10 июля, PrimaMedia. Расценки ООО "АртХолдингМедиа" на размещение материалов, содержащих предвыборную агитацию.

1. Прокат ролика хронометражем до 45 секунд в рекламном блоке в радиопрограмме "Радио AVN" (101 FM).

Цена одной секунды за один выход в день:

с 06.00 до 12.00 – 20 рублей

с 12.00 до 15.00 – 24 рубля

с 15.00 до 17.00 – 20 рублей

с 17.00 до 19.00 – 24 рубля

с 19.00 до 23.00 – 16 рублей

с 23.00 до 24.00 – 20 рублей

К размещению принимаются ролики "ровного" хронометража (10, 15, 20, 25, 30 секунд). В ином случае, хронометраж округляется в большую сторону. Формат роликов – mp3, 44100 Гц, 16-бит, стерео. Компрессия – не менее 192 кбит/сек.

2. Прокат информационного материала хронометражем до 30 секунд в выпуске новостей "Радио AVN" (101 FM).

Цена за один выход в одном выпуске новостей в день — 1500 рублей. Выпуски новостей выходят по будням по графику:

07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

К размещению принимаются тексты, прошедшие согласование с главным редактором СМИ "Радио AVN", соответствующие законам "О выборах", "О СМИ", "О рекламе".

ООО "АртХолдингМедиа",

г. Артем, ул. Кирова, 28, тел. 6-12-33