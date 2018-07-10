На сайте ФНС России заработала промо-страница о налоговых уведомлениях

Их получат владельцы налогооблагаемого имущества

10 июля, PrimaMedia. ИФНС России по Ленинскому району Владивостока информирует, что кампания по рассылке налоговых уведомлений физлицам для оплаты налогов за 2017 год уже началась. В течение трех ближайших месяцев налоговые уведомления будут направлены гражданам по почте или размещены в "Личном кабинете налогоплательщика" онлайн. Их получат владельцы налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИФНС России по Ленинскому району Владивостока.

На сайте ФНС России www.nalog.ru создана промо-страница "Налоговое уведомление 2018" о налоговых уведомлениях 2018 года, которая поможет гражданам в них разобраться. Она описывает содержание разделов налоговых уведомлений и разъясняет их, а также содержит ответы по типовым жизненным ситуациям, связанным с полученными документами. Также на промо-странице демонстрируются видеоролики по вопросам налогообложения недвижимости: о применении нового налогового вычета по земельному налогу, кадастровой стоимости в качестве налоговой базы и т.д.

С помощью данной страницы можно обратиться в налоговые органы за разъяснениями по всем вопросам, касающимся налоговых уведомлений.