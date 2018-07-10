Пенсионную реформу в Приморье поддержало чуть больше половины депутатов

Депутаты ЗС ПК. Фото: Пресс-служба ЗС ПК

За правительственный законопроект по повышению пенсионного голосовали неохотно, но без откровенного протеста

10 июля, PrimaMedia. Депутаты Законодательного собрания Приморья поддержали правительственный законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. На внеочередном заседании, которое прошло в оперативном режиме сегодня, 10 июля, за инициативу проголосовало чуть больше половины депутатов – 21 человек. 8 голосов было против. Остальные не смогли прийти на заседание. Резкого протеста, как в некоторых регионов, парламентская оппозиция не организовала, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, накануне, 9 июля, состоялось заседание президиума Приморского регионального политсовета "Единой России", на котором обсуждалась пенсионная реформа. По информации ИА PrimaMedia, в качестве одного из вариантов прозвучало предложение о сохранении пенсионного возраста для приморцев и, в частности, северян. "Но это было одно из предложений. Мы решили, что нужно провести широкое обсуждение в регионе, предварительно выбрали для этого три площадки", — поделился с ИА PrimaMedia один из членов президиума РПС.

Пока местные единороссы настраивались на проведение дискуссий на базе партии, в Госдуме решили поторопить региональных депутатов.

Буквально накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин публично упрекнул региональные парламенты с нерасторопностью относительно отзывов на законопроект (в Госдуме их собирают до 17 июля). Так совпало, что уже 9 июля вечером в Приморье назначили внеочередное заседание Заксобрания на следующий же день — 10 июля. Широкого анонсирования заседание не получило. Экспертное сообщество сходится во мнении, что это связано с тем, что депутаты еще не готовы публично высказывать позицию по правительственному законопроекту. В сложную ситуацию региональных депутатов, и приморские не исключение, поставила сама форма внесения правительственной инициативы.

Само обсуждение сегодня прошло за закрытыми дверями. Онлайн-трансляция с заседания перестала передавать звук сразу же по окончанию гимна РФ. В зал заседаний журналистов не пустили, а попытки расслышать выступления под дверями пресекли.

Тем не менее, удалось выяснить, что со своими мнениями по поводу реформы выступил ряд депутатов. Позицию комитета по социальной политике и защите прав граждан, который является профильным по этому вопросу, озвучил председатель комитета Игорь Чемерис. Решение комитета – одобрить принятие законопроекта в первом чтении, но учесть предложения, которые будут выработаны регионами. В частности, приморскому парламенту предлагается "требовать ввести порядок, который обяжет работодателей удерживать на работе людей предпенсионного возраста".

В свою очередь, руководитель фракции КПРФ в ЗС ПК Анатолий Долгачев заявил, что "в условиях санкций США проведение пенсионной реформы больно ударит по населению и дискредитирует власть".

Также выступили по законопроекту руководители фракций "Справедливая Россия" и "Российской партии пенсионеров за справедливость" Алексей Козицкий и Юлия Толмачева, представители КПРФ Владимир Гришуков и Владимир Беспалов. Резких выступлений по законопроекту не было, прошли те времена, когда фракция КПРФ устраивала в краевом парламенте демарши.

По итогам голосования правительственный законопроект поддержало чуть больше депутатов от общей численности парламента: 21 из 38 депутатов ЗС ПК проголосовали "за". Отметим, что на заседании присутствовало только 29 парламентариев. "Против" голосовало 8 народных избранников.

Участие в заседании также принял врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Кроме пенсионной реформы, на заседании рассмотрели проект федерального закона "О специальных административных районах на территории Калининградской области и Приморского края. Речь идет о создании офшора на острове Русском.