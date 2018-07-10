Пенсионную реформу в Приморье поддержало чуть больше половины депутатов

10 июля, PrimaMedia. Депутаты Законодательного собрания Приморья поддержали правительственный законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. На внеочередном заседании, которое прошло в оперативном режиме сегодня, 10 июля, за инициативу проголосовало чуть больше половины депутатов – 21 человек. 8 голосов было против. Остальные не смогли прийти на заседание. Резкого протеста, как в некоторых регионов, парламентская оппозиция не организовала, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, накануне, 9 июля, состоялось заседание президиума Приморского регионального политсовета "Единой России", на котором обсуждалась пенсионная реформа. По информации ИА PrimaMedia, в качестве одного из вариантов прозвучало предложение о сохранении пенсионного возраста для приморцев и, в частности, северян. "Но это было одно из предложений. Мы решили, что нужно провести широкое обсуждение в регионе, предварительно выбрали для этого три площадки", — поделился с ИА PrimaMedia один из членов президиума РПС.
Пока местные единороссы настраивались на проведение дискуссий на базе партии, в Госдуме решили поторопить региональных депутатов.
Буквально накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин публично упрекнул региональные парламенты с нерасторопностью относительно отзывов на законопроект (в Госдуме их собирают до 17 июля). Так совпало, что уже 9 июля вечером в Приморье назначили внеочередное заседание Заксобрания на следующий же день — 10 июля. Широкого анонсирования заседание не получило. Экспертное сообщество сходится во мнении, что это связано с тем, что депутаты еще не готовы публично высказывать позицию по правительственному законопроекту. В сложную ситуацию региональных депутатов, и приморские не исключение, поставила сама форма внесения правительственной инициативы.
Само обсуждение сегодня прошло за закрытыми дверями. Онлайн-трансляция с заседания перестала передавать звук сразу же по окончанию гимна РФ. В зал заседаний журналистов не пустили, а попытки расслышать выступления под дверями пресекли.
Тем не менее, удалось выяснить, что со своими мнениями по поводу реформы выступил ряд депутатов. Позицию комитета по социальной политике и защите прав граждан, который является профильным по этому вопросу, озвучил председатель комитета Игорь Чемерис. Решение комитета – одобрить принятие законопроекта в первом чтении, но учесть предложения, которые будут выработаны регионами. В частности, приморскому парламенту предлагается "требовать ввести порядок, который обяжет работодателей удерживать на работе людей предпенсионного возраста".
В свою очередь, руководитель фракции КПРФ в ЗС ПК Анатолий Долгачев заявил, что "в условиях санкций США проведение пенсионной реформы больно ударит по населению и дискредитирует власть".
Также выступили по законопроекту руководители фракций "Справедливая Россия" и "Российской партии пенсионеров за справедливость" Алексей Козицкий и Юлия Толмачева, представители КПРФ Владимир Гришуков и Владимир Беспалов. Резких выступлений по законопроекту не было, прошли те времена, когда фракция КПРФ устраивала в краевом парламенте демарши.
По итогам голосования правительственный законопроект поддержало чуть больше депутатов от общей численности парламента: 21 из 38 депутатов ЗС ПК проголосовали "за". Отметим, что на заседании присутствовало только 29 парламентариев. "Против" голосовало 8 народных избранников.
Участие в заседании также принял врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Кроме пенсионной реформы, на заседании рассмотрели проект федерального закона "О специальных административных районах на территории Калининградской области и Приморского края. Речь идет о создании офшора на острове Русском.