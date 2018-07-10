Заплыв «Остров Скрыплёва»: шанс для начинающих освоить длинную дистанцию

Заплыв от острова Скрыплева. Фото: Предоставлено Приморской федерацией подводного спорта

Организаторы приглашают новых пловцов в свое сообщество «марафонцев»

10 июля, PrimaMedia. Самый короткий из масштабных морских заплывов, организованных Федерацией подводного спорта Приморского края, состоится в ближайшую субботу, 14 июля, в окрестностях Владивостока. Маршрут "Остров Скрыплёва – Приморский океанариум" составляет всего 3 км, но пловцы считают его весьма интересным из-за живописного подводного ландшафта, сообщает ИА PrimaMedia.

Впервые пловцы опробовали этот маршрут в 2017 году при поддержке администрации Приморского океанариума. Стоит отметить, что ранее массовых заплывов с острова Скрыплева на Русский вообще не проводили – и охотники дальневосточного клуба "Шаркфин" стали пионерами в этом начинании. Сейчас любой желающий, имеющий достаточную подготовку и снаряжение, может присоединиться к ним и попробовать себя в плавании на открытой воде в организованном порядке. Безопасность всех пловцов обеспечивает опытная команда на нескольких катерах совместно с ГИМС МЧС России по Приморскому краю.

Сбор участников объявлен на пирсе океанариума с 10.00, к месту старта пловцов отвезет катер. Начало заплыва предполагается в полдень. Как сообщил глава федерации подводного спорта Дмитрий Анашкин, среднее время, затраченное опытным пловцом на преодоление дистанции, составляет около 1 часа. По его словам, для тех, кто хочет попробовать свои силы в плавании на длинные дистанции, предстоящее мероприятие – самый удобный шанс. Организаторы предвидят появление медуз, поэтому рекомендуют пловцам использовать гидрокостюмы и сопутствующее снаряжение: ласты, маски, трубки.

В соревнованиях предусмотрен один абсолютный зачет для всех, только трое первых спортсменов получат награды. Однако каждый участник, независимо от результата, может рассчитывать на памятную медаль заплыва "Остров Скрыплёва".

Подать заявку на участие можно здесь, а задать вопросы главному судье заплыва Дмитрию Анашкину — по телефону 8-902-556-77-76 или по почте fpspk@mail.ru.



Маршрут заплыва "Остров Скрыплева". Фото: Предоставлено Приморской федерацией подводного спорта

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "ЗОЖ". Цели проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.