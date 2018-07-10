Депутаты ЗС ПК рассмотрели проекты федеральных законов, затрагивающих интересы приморцев. Фото: Александра Данилова, ИА UlanMedia

Оживленную дискуссию вызвало обсуждение проекта закона о создании специальных административных районов на территории Приморского края

10 июля, PrimaMedia. Депутаты Законодательного собрания Приморского края обсудили и поддержали проекты федеральных законов, посвященных созданию налогового режима международных холдинговых компаний, вопросам назначения и выплаты пенсий, созданию специальных административных районов на территориях Калининградской области и Приморского края. Важность рассмотрения данных вопросов в том, что все они затрагивают интересы дальневосточников, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Оживленную дискуссию, в частности, вызвало обсуждение проекта закона "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", который предусматривает создание специальных административных районов на территориях о. Русский в Приморском крае и о. Октябрьский в Калининградской области и регулирует правоотношения, возникающие в рамках их функционирования. Документ также предусматривает порядок осуществления административного управления на таких территориях, определяет требования к процедурам и критерии получения статуса резидента специального административного района.

Специальные административные районы создаются в целях формирования инвестиционно-привлекательной среды для российских и иностранных инвесторов и станут следующим шагом в развитии дальневосточных территорий.

Взаимосвязан с этим проект федерального закона "О внесении изменений в часть первую и главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части создания налогового режима международных холдинговых компаний)". Он разработан в целях уточнения налогового режима для международных холдинговых компаний, что также важно для Приморья, где реализуются многие проекты с участием иностранных инвесторов.

Законопроект устанавливает особенности определения налоговой базы международными компаниями, зарегистрированными в порядке континуитета, наравне с иностранными организациями, признаваемыми налоговыми резидентами Российской Федерации. В проекте закона предлагается установить специальные налоговые ставки: по доходам, полученным международной холдинговой компанией в виде дивидендов; по доходам, полученным иностранными лицами в виде дивидендов по акциям (долям) международных холдинговых компаний, которые на дату выплаты дивидендов являются публичными компаниями.

Предлагается также установить, что к налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) долей участия в уставном капитале российских и (или) иностранных организаций, а также акций российских и (или) иностранных организаций, применяется налоговая ставка 0%. При этом такая ставка может быть применена только при соблюдении ряда установленных законопроектом условий.

Помимо этого, депутаты обсудили внесенный в Государственную думу проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий". В ходе дискуссии они отметили, что документ должен стать основой для дальнейшей доработки и корректировки с учетом дальневосточной специфики.