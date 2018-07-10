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Госдума планирует рассмотрение законопроекта об отмене роуминга внутри России

Установление дополнительных платежей, по мнению, инициаторов законопроекта, является избыточным

10 июля, PrimaMedia. На заседании во вторник Государственная дума рассмотрит в первом чтении законопроект, которым предлагается отменить национальный роуминг, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ФедералПресс.

Об этом стало известно ТАСС.

Инициатором законопроекта выступила группа депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым еще в июне прошлого года.

Согласно указаниям разработчиков в пояснительной записке, проект федерального закона планирует внести изменения в 54-ую статью закона "О связи" ("оплата услуг связи") и направлен на отмену "применения дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте", другими словами, национального роуминга.

Они комментируют, что роуминг внутри России появился из-за того, что каждый из операторов связи должен был осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи, что несло дополнительные издержки.

Сейчас же ситуация обстоит несколько иначе, и установление дополнительных платежей, по мнению, инициаторов законопроекта, за перемещение абонентов в пределах РФ является избыточным.

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