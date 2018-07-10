Росстандарт разработал ГОСТ для мобильных приложений

Телефон. Фото: Мария Оленникова

Планируется, что документ вступит в силу 1 октября 2018 года

10 июля, PrimaMedia. Росстандарт утвердил предварительный стандарт к качеству мобильных приложений, работающих в России. Список из 87 требований носит рекомендательный характер, сообщает ИА AmurMedia.

Как сообщает "Коммерсант", в ГОСТе указаны требования к производительности, функциональности, удобству пользования и безопасности программ. Отмечается, что приложение должно сообщать пользователям, к какой информации оно получает доступ, и иметь "однозначно трактуемую политику конфиденциальности". Все персональные данные клиентов приложения при этом должны храниться в России.

Новый ГОСТ носит рекомендательный, а не обязательный характер. Стандарт собираются ввести в действие с 1 октября 2018 года. Пока он считается предварительным, а через три года получит бессрочный статус "ГОСТ Р".