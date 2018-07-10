В Китае объявили «красный» уровень опасности из–за угрожающего Приморью тайфуна «Мария»

В Китае объявили "красный" уровень опасности из–за тайфуна "Мария". Фото: ИА PrimaMedia

Ожидается, что порывы ветра будут достигать до 48 м/с. Циклон продолжит движение вглубь материка, постепенно теряя свою силу

10 июля, PrimaMedia. Из-за приближающегося восьмого в этом сезоне тихоокеанского тайфуна в Китае объявили наивысший, "красный" уровень опасности. В сообщении Китайского метеорологического управления уточняется, что к утру 11 июля тайфун, получивший название "Мария", достигнет территории Тайваня, а ближе к полудню обрушится на восточные китайские провинции, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Ожидается, что порывы ветра будут достигать до 48 м/с (172 км/ч). Циклон продолжит движение вглубь материка, постепенно теряя свою силу. К вечеру 11 июля стихия достигнет восточной части провинции Цзянсу, там ожидаются сильные порывы ветра с проливными дождями.

Сейчас "Мария" находится примерно в 730 км к юго-востоку от провинции Фуцзянь, он приближается к материку со скоростью порядка 30 км/ч.

Власти восточных провинций ввели режим экстренной готовности. Рыболовецким судам предписали вернуться в порты, в прибрежных районах временно закрыли все туристические объекты.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что тайфун "Maria" к концу этой недели может выйти на Японское море, подойдя к берегам Приморского края.