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Офшор на острове Октябрьский заработает уже осенью

Приток инвестиций в САР, как прогнозируется, превысит $1 млрд

10 июля, PrimaMedia. Офшоры на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининградской области заработают уже в сентябре-октябре 2018 года. Предполагается, что приток инвестиций составит более миллиарда долларов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

Специальные административные районы (САР), которые власти РФ рассматривают как альтернативу зарубежным офшорным зонам, заработают на островах Октябрьский и Русский в сентябре-октябре 2018 года, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Этот режим будет активирован в сентябре-октябре", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала работы специальных административных районов в Приморском крае и Калининградской области.

Приток инвестиций в САР на островах Октябрьский и Русский может превысить $1 млрд, полагает первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" и один из инициаторов проекта Виктор Пинский. "По нашим оценкам, приток инвестиций может составить более $1 млрд", — сказал он журналистам во вторник.

По его словам, Госдума планирует принять пакет законодательных инициатив, необходимых для создания российских САР, до конца весенней сессии.

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