Сенатор от ЕАО Ростислав Гольдштейн с Председателем Кнессета Йоэлем Эдельштейном. Фото: Пресс-служба

Р. Гольдштейн: В России созданы благоприятные условия для инвестиций в высокие технологии

Российская делегация принимает участие в Конференции членов парламентских групп дружбы с Израилем

10 июля, PrimaMedia. Делегация Совета Федерации СФ РФ принимает участие в Конференции членов парламентских групп дружбы с Кнессетом Государства Израиль, которая проходит с 9 по 12 июля 2018 года в г. Иерусалим. Участие в мероприятии принимают руководитель Группы дружбы Совета Федерации с Кнессетом Израиля Ростислав Гольдштейн и заместитель начальника отдела двустороннего межпарламентского сотрудничества Управления Международных связей СФ Владимир Морозов, — ИА PrimaMedia.

Конференция приурочена к 70-й годовщине образования Государства Израиль и является центральным парламентским событием в Израиле в этом году. Участие в Конференции принимают руководители групп дружбы с Израилем из ста государств.

В ходе мероприятия сенатор Ростислав Гольдштейн провел встречу с Председателем Кнессета Йоэлем Эдельштейном, руководителем группы дружбы с Россией Робертом Илатовым, лидером партии "Наш дом Израиль" Авигдором Либерманом, принял участие в панельной дискуссии, а также выступил на круглом столе на тему "Инвестиции в развитие, исследования и высокие технологии".

— В первую очередь хочу выразить благодарность за приглашение на столь значимое, представительное мероприятие. Считаю, что для развития двусторонних и многосторонних отношений очень важны подобные встречи, возможности обмена мнениями и опытом, — сказал сенатор в своем выступлении.

Он отметил, что тема дискуссии — инвестиции в развитие, высокие технологии — является очень актуальной для Российской Федерации.

— В России принята государственная программа "Цифровая экономика". Ее цель — организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни: и в экономике, и в предпринимательстве, и в госуправлении, и в социальной сфере, и в городском хозяйстве. Одно из ключевых направлений данной программы — формирование исследовательских компетенций и технических заделов, IT-инфраструктура, — сказал Ростислав Гольдштейн

Сенатор также подчеркнул, что высокими темпами развивается и высокотехнологичное производство в России. Этого удалось достигнуть, в том числе, благодаря мощной государственной поддержке отраслей, а также созданию благоприятных условий для частных инвестиций. Так, например, по итогам 2017 года инвестиции в наш основной капитал выросли на 3,6%. Высокие технологии активно внедряются и в сферу медицины, образования, сельского хозяйства, животноводства и многие другие.

— В целом, очевидно, что в России сегодня начат переход на качественно новую ступень социально-экономического развития, краеугольным камнем которого являются технологии. И нынешний период является очень благоприятным для сотрудничества в этой сфере с Россией. Речь идет и об инвестициях, которые принесут обоюдовыгодную пользу, и о совместных инновационных проектах, и, конечно, об обмене опытом, — отметил российский парламентарий.

По словам сенатора, Израиль известен как высокотехнологичное государство, с высочайшим уровнем медицины, эффективными технологиями в аграрном секторе. И для российских специалистов обмен опытом с израильскими коллегами может стать очень ценным и полезным. В то же время и России есть что предложить. По ряду отраслей, например, авиастроение, космос, атомная энергия и другие, наша страна находится в лидерах и обладает уникальным опытом.

— Наши страны стремятся к развитию, к процветанию, к тому, чтобы идти в ногу со временем и активно использовать новые технологические возможности во благо. И, уверен, что совместная работа, сотрудничество и взаимовыгодная поддержка позволят нашим странам эффективней и качественней достигать поставленных целей, — подытожил Ростислав Гольдштейн.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Картина дня

Пенсионную реформу в Приморье поддержало чуть больше половины депутатов

11:20

Империя «Гидрострой» приобрела 96,38% акций «Преображенской базы тралового флота»

15:10

Семестр за 11 дней: интенсив «Остров 10-21» стартует во Владивостоке

16:40

В поисках лета: куда жители Владивостока могут уехать за хорошей погодой

16:45

Движение по мосту в сторону Находки перекроют на ночь

14:10

Аэропорт Владивостока опроверг сообщения о прилете самолета лидера КНДР
Семестр за 11 дней: интенсив «Остров 10-21» стартует во Владивостоке
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia