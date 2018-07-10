Р. Гольдштейн: В России созданы благоприятные условия для инвестиций в высокие технологии

Сенатор от ЕАО Ростислав Гольдштейн с Председателем Кнессета Йоэлем Эдельштейном. Фото: Пресс-служба

Российская делегация принимает участие в Конференции членов парламентских групп дружбы с Израилем

10 июля, PrimaMedia. Делегация Совета Федерации СФ РФ принимает участие в Конференции членов парламентских групп дружбы с Кнессетом Государства Израиль, которая проходит с 9 по 12 июля 2018 года в г. Иерусалим. Участие в мероприятии принимают руководитель Группы дружбы Совета Федерации с Кнессетом Израиля Ростислав Гольдштейн и заместитель начальника отдела двустороннего межпарламентского сотрудничества Управления Международных связей СФ Владимир Морозов, — ИА PrimaMedia.

Конференция приурочена к 70-й годовщине образования Государства Израиль и является центральным парламентским событием в Израиле в этом году. Участие в Конференции принимают руководители групп дружбы с Израилем из ста государств.

В ходе мероприятия сенатор Ростислав Гольдштейн провел встречу с Председателем Кнессета Йоэлем Эдельштейном, руководителем группы дружбы с Россией Робертом Илатовым, лидером партии "Наш дом Израиль" Авигдором Либерманом, принял участие в панельной дискуссии, а также выступил на круглом столе на тему "Инвестиции в развитие, исследования и высокие технологии".

— В первую очередь хочу выразить благодарность за приглашение на столь значимое, представительное мероприятие. Считаю, что для развития двусторонних и многосторонних отношений очень важны подобные встречи, возможности обмена мнениями и опытом, — сказал сенатор в своем выступлении.

Он отметил, что тема дискуссии — инвестиции в развитие, высокие технологии — является очень актуальной для Российской Федерации.

— В России принята государственная программа "Цифровая экономика". Ее цель — организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни: и в экономике, и в предпринимательстве, и в госуправлении, и в социальной сфере, и в городском хозяйстве. Одно из ключевых направлений данной программы — формирование исследовательских компетенций и технических заделов, IT-инфраструктура, — сказал Ростислав Гольдштейн

Сенатор также подчеркнул, что высокими темпами развивается и высокотехнологичное производство в России. Этого удалось достигнуть, в том числе, благодаря мощной государственной поддержке отраслей, а также созданию благоприятных условий для частных инвестиций. Так, например, по итогам 2017 года инвестиции в наш основной капитал выросли на 3,6%. Высокие технологии активно внедряются и в сферу медицины, образования, сельского хозяйства, животноводства и многие другие.

— В целом, очевидно, что в России сегодня начат переход на качественно новую ступень социально-экономического развития, краеугольным камнем которого являются технологии. И нынешний период является очень благоприятным для сотрудничества в этой сфере с Россией. Речь идет и об инвестициях, которые принесут обоюдовыгодную пользу, и о совместных инновационных проектах, и, конечно, об обмене опытом, — отметил российский парламентарий.

По словам сенатора, Израиль известен как высокотехнологичное государство, с высочайшим уровнем медицины, эффективными технологиями в аграрном секторе. И для российских специалистов обмен опытом с израильскими коллегами может стать очень ценным и полезным. В то же время и России есть что предложить. По ряду отраслей, например, авиастроение, космос, атомная энергия и другие, наша страна находится в лидерах и обладает уникальным опытом.

— Наши страны стремятся к развитию, к процветанию, к тому, чтобы идти в ногу со временем и активно использовать новые технологические возможности во благо. И, уверен, что совместная работа, сотрудничество и взаимовыгодная поддержка позволят нашим странам эффективней и качественней достигать поставленных целей, — подытожил Ростислав Гольдштейн.