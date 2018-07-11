Александр Шишкин: До 2020 года в ДФО появится 191 новый социальный объект

До 2020 года в ДФО появится 191 новый социальный объект. Фото: ИА PrimaMedia

В Совете Федерации прокомментировали планы комплексного развития социальной инфраструктуры Дальнего Востока

11 июля, PrimaMedia. На Дальнем Востоке социальная инфраструктура будет модернизирована в первую очередь. Об этом заявил сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов объявил, что регионы ДФО подготовили планы развития, включающие модернизацию и строительство порядка 191 объекта, — передает собственный корр ИА PrimaMedia из Москвы.

— Важно, что в первую очередь будет модернизирована социальная инфраструктура. От нового руководства Минвостокразвития РФ дальневосточники ждут реальных результатов. Социальные объекты — новые медицинские, образовательные учреждения, спортивные комплексы — это то, что житель Дальнего Востока может, как говорится, потрогать руками, — сказал Александр Шишкин.

По его словам, статистика, цифры, рост инвестиций, безусловно, имеют большое значение, но теперь жители ДФО хотят видеть результат, который отразится на качестве их жизни.

— В Хабаровском крае будут построены десять таких объектов. Это и онкологический диспансер в Комсомольске-на-Амуре, о котором уже сообщалось в СМИ, это и новый корпус туберкулезного диспансера в Хабаровске, краевой дворец единоборств "Самбо", — отметил сенатор Александр Шишикин.

Он добавил, что в Комсомольске-на-Амуре запланирована детская больница, набережная, технический университет.