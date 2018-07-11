Пассажирам смогут компенсировать деньги за «сгоревший» авиабилет при болезни родственника

Авиакомпании обязаны будут возвращать полную стоимость неиспользованного билета. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Главное - предоставить медицинский документ, подтверждающий недуг

11 июля, PrimaMedia. Подтверждение от врача, что родственник действительно тяжело заболел, поэтому пассажир не смог улететь, позволит в будущем вернуть деньги за неиспользованный авиабилет. Даже, если он считается невозвратным, передает ИА AmurMedia.

С инициативой о возврате полной стоимости авиабилета выступили российские парламентарии и даже направили предложение на рассмотрение в Госдуму. Осталось дождаться результатов, примут ли депутаты поправки в Воздушный кодекс. В случае утвердительного ответа, авиакомпании обязаны будут возвращать полную стоимость неиспользованного билета в случае, если серьезно заболел или умер близкий родственник, передает ТАСС.