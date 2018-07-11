Роуминг в России отменят

Законопроект принят в первом чтении. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Услуги связи должны оплачиваться по единому тарифу

11 июля, PrimaMedia. Не важно, в каком городе РФ находится конкретный абонент сотовой связи, но общаться с другим оппонентом он должен по единому тарифу, а не по роумингу. Так считают в партии "Справедливая Россия", добившись того, чтобы Госдума приняла в первом чтении данный законопроект об отмене роуминга, передает ИА AmurMedia.

Более того, лидер партии Сергей Миронов считает, что абонент, который находится за пределами России, не должен платить за входящий вызов.

Миронов привел в пример страны ЕС, а также Америку, где давно уже не существует внутреннего роуминга. Добавив при этом, что России давно пора бы присоединиться к подобной практике, что сделает мобильную связь более доступной, а тарифы прозрачными, передает Интерфакс.

К слову, правительство РФ одобрило данное предложение.