61 регион в России поставил «лайк» пенсионной реформе, которую растянут на 15 лет

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменениях в пенсионной системе. Фото: ИА PrimaMedia

Правда, какие именно регионы отметили положительно реформу, министр труда не уточнил

11 июля, PrimaMedia. По словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, 61 регион в России отметил положительными отзывами новую пенсионную реформу, согласно которой гражданам продлили пенсионный возраст, передает ИА AmurMedia.

Свои отзывы регионы направили в нижнюю палату парламента.

Напомним, 16 июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменениях в пенсионной системе. Теперь мужчинам придется трудиться до 65 лет до выхода на пенсию, а женщинам до 63-х.

Однако переход на новое правило решено растянуть на долгие годы, если конкретно, то на 15 лет, сообщает "Пятый канал".