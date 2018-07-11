Команда торговой сети "Реми" приняла участие в "Гонке Героев". Фото: предоставлено участниками

Команда торговой сети «Реми» приняла участие в «Гонке Героев»

Участники преодолели все 34 препятствия на почти 9-километровой трассе

11 июля, PrimaMedia. Команда торговой сети "Реми" приняла участие в "Гонке Героев", которая прошла во Владивостоке 7 июля. Большинство участников команды пробовали свои силы впервые, но преодолели все 34 препятствия на почти 9-километровой трассе, сообщает ИА PrimaMedia.

"Гонке героев" — прекрасная возможность проверить себя, свои силы и командных дух, — рассказывает капитан команды, заместитель директора по рознице торговой сети "Реми" Константин Шивыдкин. – Участвовали мы впервые, перед гонкой провели несколько тренировок, чтобы в день старта работать как единый коллектив, в котором каждый может доверять друг другу и успешно выполнять поставленные задачи.

Участвовать в "Гонке" в "Реми" решили спонтанно, команду сформировали практически за месяц до старта. Все это время команда тренировались как на выносливость, так и на силу. В итоге в день "Гонки Героев" до финиша команда "Реми" добралась в полном составе — все четыре парня и шесть девушек – даже несмотря на полученные травмы. Все участвовали на равных, скидку на пол и физическое состояние не делали никому".

"Гонка Героев", команда торговой сети "Реми"

"Гонка Героев", команда торговой сети "Реми". Фото: предоставлено участниками

"Адреналин зашкаливал настолько сильно, что не чувствовалось ни боли от ударов и падений, ни страха, — рассказывает участник команды "Реми" Анастасия Карножицкая. – Работой команды и результатом очень довольна. Бежали первый раз и пришли 21 из 40".

"Участвовал первый раз и считаю, что результат вполне достойный, — комментирует участник команды "Реми" Руслан Хныченко. – В следующем году тоже планирую поучаствовать".

"Впечатления самые что ни на есть положительные! Я осталась очень довольна мероприятием. Свежий воздух, драйв, 2,5 часа активной физической работы в режиме нон-стоп, грязь и полное отсутствие комфорта – все это не может оставить равнодушным,— делится участник команды "Реми" Алена Сухова. – В следующем году обязательно приму участие в "Гонке Героев" Только теперь уделю тренировкам гораздо больше времени с учетом полученного от участия опыта".

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