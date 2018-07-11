Контрабанду ценного леса в Китай на 74 млн рублей раскрыли в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Пиломатериалы пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского вывозились в КНР по поддельным документам

11 июля, PrimaMedia. Таможенные органы совместно с правоохранителями выявили контрабанду в Китай ценных пород дерева на сумму 74 млн рублей. Пиломатериалы пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского вывозились в КНР по поддельным документам, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ДВТУ.

Контрабандисты действовали по заранее разработанной схеме. Не имея подлинных документов о законности заготовки и приобретения лесоматериалов и разрешений на их вывоз, предприимчивые "экспортеры" организовали оформление поддельных документов, необходимых для таможенных целей. В ходе проверки оперативники и дознаватели таможни установили, что лес вывозился в адрес китайских компаний, с которыми были заключены внешнеторговые контракты.

В результате преступных действий с августа 2016 года по апрель 2017 года в Китай были незаконно вывезены пиломатериалы твердолиственных пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского весом более четырех тысяч тонн на общую сумму, превышающую 74 млн рублей.

По данному факту Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 статьи 226.1 УК РФ — незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В настоящее время выясняются обстоятельства совершенного преступления, и устанавливаются лица, причастные к нему.