"ВАМ-онлайн" - уникальный интернет-проект поможет жителям Приморья делать покупки. Фото: предоставлено компанией "Сервис Траст"

Особенность проекта в том, что он объединил ритейлеров, производителей и покупателей на одной интернет-площадке

11 июля, PrimaMedia. Год назад в России был дан старт проекту "ВАМ-онлайн". Компания "Сервис Траст" разработала совершенно уникальную форму розничных продаж, плотно заняв нишу дистанционной торговли по системе дропшиппинга. "ВАМ-онлайн" — это интернет-магазин с быстрой бесплатной доставкой товаров заказчикам из торговых сетей, которые становятся партнерами компании "Сервис Траст". Особенность проекта в том, что он объединил ритейлеров, производителей и покупателей на одной интернет-площадке, сообщает ИА PrimaMedia.

Первым партнером компании стала ГК "Тамерлан". Это крупнейший в ЮФО ритейлер, владеющей торговой сетью "Покупочка". Ассортимент этой торговой сети представлен на сайт интернет-магазина "ВАМ-онлайн", его услугами пользуются жители Волгоградской и Астраханской областей.

"Сервис Траст" самостоятельно разработал и эффективно использует закрытый цикл, в который входит полное обслуживание покупателей — это и прием заказа, и обсуждение замены отсутствующих товаров, и бесплатная доставка.

Партнер — ГК "Тамерлан", в развитие этого проекта не вложил ни рубля. Главное условие, которое он соблюдает — предоставление дистанционным покупателям только самой свежей и самой качественной продукции. Все остальные заботы "Сервис Траст" взял на себя.

По такому же принцу компания-разработчик намерена сотрудничать и с другими ритейлерами в разных регионах страны. На условиях договора определенной формы торговая сеть предоставляет интернет-магазину свой ассортимент, который реализуется на площадке "ВАМ-онлайн" в зоне присутствия ритейлера.

Команда "Сервис Траст" предоставила своим партнерам совершенно уникальные возможности использования новой формы розничного рынка — дистанционные продажи. При этом ритейлерам не нужно тратить средства на создание интернет-магазина, привлекать дополнительные штатные единицы, заниматься вопросами доставки заказов. "Сервис Траст" все это делает самостоятельно, интегрируясь с партнером практически незаметно, без вмешательства в обычный распорядок работы торговой сети.

Не только Приморский край и Владивосток может стать участником этого проекта, любой ритейлер в каждом регионе России праве использовать возможности "ВАМ-онлайн". В ближайшие дни проект будет запущен в Тамбове, в Воронеже, в Саратове. В процессе обсуждения — договоры с ритейлерами Московской области, Оренбурга, Красноярска, Самары и других городов.

Для жителей Приморья "ВАМ-онлайн" станет незаменимым помощником. Любой желающий может быть покупателем — достаточно зарегистрироваться на сайте интернет-магазина, выбрать нужные товары в корзину, оплатить их безналичным способом. Уже через несколько минут с заказчиком свяжется оператор, он сообщит о сборе заказа. Доставка осуществляется в течение часа и совершенно бесплатно.

Преимущества дистанционного магазина уже оценили сотни покупателей. Благодарности за широкий ассортимент, очень качественные продукты и за быструю доставку — лучший показатель того, что проект нужный, востребованный и перспективный.