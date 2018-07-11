Интернет. Фото: pixabay.com

Опорочил – в тюрьму: в России предлагают ужесточить наказание за интернет-нарушения

Депутаты внесли на рассмотрение поправки в КоАП и УК

11 июля, PrimaMedia. Комитет Госдумы России по госстроительству и законодательству может одобрить поправки в административный и уголовный кодексы страны, которые предполагают ужесточение наказаний за неисполнение россиянами судебных актов, передает ИА AmurMedia.

Поправки коснутся нарушителей информационного пространства страны. За отказ удалить признанные незаконными материалы из Интернета нарушители могут лишиться свободы сроком до одного года.

Особой графой авторы инициативы выделили категорию противозаконных публикаций, за неудаление которых грозит уголовная ответственность – это информация, порочащая честь и достоинство, деловую репутацию. Либо сведения признанные экстремистскими. Авторами инициативы выступили ряд депутатов – единороссов.

Уголовная ответственность наступит не сразу. Сначала, предлагают законотворцы, можно наказать штрафом до 20 тысяч, потом до 25 тысяч рублей и арестом до 10 суток. Это для физлиц, предприятиям капризы обойдутся несколько дороже до 200 тысяч рублей в первый раз и до года лишения свободы за упорство.

Сегодня за неисполнение аналогичных решений суда граждане и юрлица платят по "общей" схеме: до 2,5 тысяч рублей, или до 70 тысяч (для компаний).

По мнению авторов проекта в информационных нарушениях проскальзывает явная несправедливость. Поисковые сервисы платят за неудаление порочащей честь информации от 80 тысяч до 1 млн рублей штрафов.

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