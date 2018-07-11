Бывший следователь стал главным судьей Приморского краевого суда

Суд. Фото: ИА PrimaMedia

Указом президента Российской Федерации на эту должность назначен Игорь Попов

11 июля, PrimaMedia. Указом президента Российской Федерации Игорь Попов назначен председателем Приморского краевого суда. Владимир Путин подписал документ 7 июля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой сайт ПКС.

Игорь Попов родился в 1964 году. После службы в армии он поступил на следственно-криминалистический факультет Харьковского юридического института, который закончил в 1989 году.

После окончания института Игорь Алексеевич работал следователем органов внутренних дел сначала в Жовтневом РОВД города Ворошиловграда, а с 1990 по январь 1995 года в Следственном отделе Арсеньевского ГОВД Приморского края, где он занимал должности следователя, старшего следователя, начальника следственного отдела.

В 1994 года Игорь был назначен судьёй Арсеньевского городского суда на 5-летний срок полномочий.

В 1999 года Попов был назначен судьёй Арсеньевского городского суда на неограниченный срок полномочий.

1 августа 2003 года Игорь Попов был назначен судьёй Приморского краевого суда на неограниченный срок полномочий.

Игорь Алексеевич являлся судьёй судебной коллегии по уголовным делам. Он рассматривал по 1 инстанции уголовные дела, многие из которых имели повышенную сложность, многие из них рассмотрены с участием присяжных заседателей.

В 2005 году Конференция судей Приморского края избрала Игоря Попова председателем Квалификационной коллегии судей Приморского края. В 2007 году он был переизбран на второй срок полномочий.

В 2011 году судейское сообщество края избрало Игоря Алексеевича председателем Совета судей Приморского края.

29 декабря 2011 года Попов Игорь Алексеевич назначен заместителем председателя Приморского краевого суда.

7 ноября 2017 года Попов Игорь Алексеевич назначен заместителем председателя Приморского краевого суда на второй 6-летний срок полномочий.

7 июля 2018 года Попов Игорь Алексеевич назначен председателем Приморского краевого суда.

Напомним, что 20 ноября 2017 года Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации приняла заявление председателя Приморского краевого суда Александра Хижинского о почетной отставке.