Коллекторы будут узнавать россиян по голосу

Банкомат. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

В 2019 году они получат доступ к Единой биометрической системе

11 июля, PrimaMedia. В следующем году коллекторские организации в России получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). Таким образом, они смогут опознавать должников по голосу, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на газету "Известия".

Как уточняют информированные источники издания, коллекторы самостоятельно не будут собирать данную информацию. Россиян "со всеми потрохами" сдадут банки: кредитные организации при продаже долгов коллекторам будут передавать и биометрические данные должников, чтобы их проще было опознать при взыскании долга.

Эксперты считают, что это будет способствовать уменьшению количества ошибок коллекторов при попытках найти должников по телефону. Начальник управления стратегий взыскания Бинбанка Станислав Витвицкий сообщил "Известиям", что благодаря этому нововведению прекратятся звонки коллекторов добросовестным гражданам, которые по ошибке оказались в коллекторских базах.

Напомним, что банки в России стали собирать биометрические данные клиентов, чтобы была возможна их удаленная идентификация. Чтобы попасть в Единую биометрическую систему, клиент банка должен предоставить свою фотографию и запись голоса. Затем его данные попадут в ЕБС, и клиент сможет, не посещая банк, пользоваться его услугами.