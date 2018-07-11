Бизнес. 10:25

Дочерняя лизинговая компания ВЭБа планирует внедрять "умный" свет в Приморье

АО "ВЭБ-лизинг" хочет получить статус резидента Свободного порта Владивосток

11 июля, PrimaMedia. Статус резидента Свободного порта Владивосток (СПВ) планирует получить для реализации проектов в Приморском крае АО "ВЭБ-лизинг". Это лизинг в жилищно-коммунальной сфере по закупке модульных котельных и внедрению "умных" систем освещения, в транспортном комплексе – по закупке автобусов и спецтехники, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Накануне этот вопрос обсуждался в администрации региона на рабочем совещании по созданию машиностроительных производств на территории Приморья. Компания "ВЭБ-лизинг" планирует развивать в Приморье рынок лизинговых услуг. ВЭБ-лизинг совместно с фондом развития Дальнего Востока выразил готовность взаимодействовать с краем по различным направлениям деятельности.

Кроме этого обсудили начало производства ООО "Меркатор Восток" в Приморье. Предприятие будет производить в Приморье высокотехнологичную специальную коммунальную и дорожную технику. Соответствующее соглашение подписали в мае на XXII Петербургском международном экономическом форуме глава Приморья Андрей Тарасенко и председатель совета директоров ООО "Меркатор Холдинг" Станислав Николаев.

Холдинг зарегистрировал в Приморье дочернее предприятие – ООО "Меркатор Восток", которое намерено не только открыть на территории края производство техники, но и создать сервисный центр по ее обслуживанию. Кроме того, в Приморье должен появиться центр по обучению и повышению квалификации водителей и инженерно-технического персонала предприятий дорожной и коммунальной сферы. Компания рассчитывает вложить в реализацию своих проектов более 500 миллионов рублей и создать в крае около 30 рабочих мест.

Вице-президент ООО "Меркатор Холдинг" Руслан Попович отметил, что ориентировочная дата старта производства в Приморье – август 2018 года.

Также на совещании у Александр Костенко обсудили вопрос создания на территории края крупноузлового сборочного производства автобусной техники "МАЗ РУС" и поставку автобусов для нужд региона. Генеральный директор "МАЗ РУС" Вадим Казак выразил заинтересованность в создании такого производства. Было предложено сформировать соглашение о намерениях для реализации проекта.

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