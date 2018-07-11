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За какие суммы переводов с карты на карту должны заплатить россияне

Обязанность контролировать счета граждан лежит на службе уже много лет

11 июля, PrimaMedia. Федеральная налоговая служба России может узнать о переводе с карты на карту физического лица в только в том случае, если сумма превышает 600 000 рублей. При получении такой операции, банки России обязаны проинформировать Росфинмониторинг, передает ИА AmurMedia.

Фейковые новости о том, что Налоговая служба России возьмет под пристальный контроль все частные переводы граждан "с карты на карту" посеяли серьезную панику среди населения. Несколько дней назад ФНС выступила с официальным заявлением – облагать налогами частные переводы физических лиц никто не собирается.

НДФЛ положено заплатить только в том случае, если перевод был осуществлен в качестве оплаты за услугу или товар. Тогда, получатель средств должен подать в налоговую инспекцию декларацию о доходах и, в некоторых случаях, пройти камеральную проверку.

Доходами налоговая служба признает только оплаты по договорам: сотрудничества, найма, купли-продажи.

Безвозмездные карточные переводы граждан не подлежат ни декларированию, ни отчетности, ни налогообложению.

Доступ к данным пользователей служба имеет еще с 2014 года. Тогда банки обязали уведомлять инспекцию об открытии – закрытии счетов, но не переводов по ним. Информацию об операциях, ФНС по-прежнему может получить только после официального запроса в кредитную организацию на получение выписки по конкретному счету. Все новости об изменениях в работе системы касаются только металлических счетов – их подвели под такие же правила. О массовых проверках и налогах на переводы физлиц речи не велось.

Тем не менее, подозрения некоторые счета граждан могут вызвать, но у банков. Если финансовая организация видит систематическое поступление средств клиенту из разных источников, то до выяснения обстоятельств счет может быть заблокирован. Как пишет "Российская газета" — это может вызвать подозрения на нелегальную коммерческую деятельность. Инициирует блокировку конкретно банк.

Антиотмывочное законодательство предписывает банкам подавать информацию в органы финансового мониторинга о крупных переводах физлиц, свыше 10 тысяч долларов.

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