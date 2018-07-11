"Восточный Порт" установил абсолютный рекорд по перевалке угля. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

«Восточный Порт» установил абсолютный рекорд по перевалке угля

За шесть месяцев текущего года порт перевалил 12,3 млн тонн экспортного угля премиального качества

11 июля, PrimaMedia. Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", за шесть месяцев текущего года перевалил 12,3 млн тонн экспортного угля премиального качества, на 5% превысив объем за аналогичный период 2017 года (11,6 млн тонн угля). Достигнутые показатели стали абсолютным рекордом за всю историю деятельности предприятия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

С января по июнь 2018 года в "Восточном Порту" выгружено 161,4 тысячи полувагонов угля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля инновационных полувагонов повышенной грузоподъемности увеличилась на 19 процентных пунктов — с 59% (93,7 тысячи) до 78% (125,6 тысячи). В июне 2018 года обработано более 27 тысяч полувагонов, что на 2% больше, чем в июне 2017 года (более 24 тысяч полувагонов).

С января по июнь текущего года на причалах стивидорной компании погружено 288 балкеров различной грузовместимости, в том числе, 93 (32%) судов типа panamax и 28 (10%) типа capesize. Для сравнения, с января по июнь 2017 года к причалам порта вставали под погрузку 24 (9%) судов типа capesize.

Другим знаковым показателем полугодия стал зафиксированный 6 апреля рекорд по суточной выгрузке в зимний период — 1 117 полувагонов, что превышает норму ОАО "РЖД" (1 070 полувагонов) и достигнутый ранее рекордный показатель (1 096 полувагонов). Общий объем выгрузки 6 апреля превысил 82,8 тысячи тонн угля.

С начала 2018 года уголь отправлен в Южную Корею, Японию, Тайвань, Китай, Малайзию, Индию, Пакистан, Таиланд, Вьетнам и Сингапур. Лидером по объему импорта является Южная Корея, на долю которой пришлось 36%.

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