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Google pay преподнес сюрприз владельцам Android

Магазин приложений сменил интерфейс

11 июля, PrimaMedia. Компания Google реализовала свои планы и обновила интерфейс своего приложения Google pay, который установлен на всех устройствах с операционной системой Android, передает ИА AmurMedia.

Дизайн-код компания тестировала несколько месяцев. Главная задача оптимизации – увеличить число скачиваний приложений, дополнительная – сделать сервис более удобным и практичным для пользователя.

Новые элементы дизайна для мобильных устройств компания внедряла постепенно, день за днем меняя интерфейс приложения. В июле, в один день компания сменила и внешний облик и функционалов сервиса для компьютеров – декстопную версию.

Масштабные изменения начались в Google в начала года, когда компания переименовала сервис из Android Pay в Google Pay.

Сегодня платежная система получила фирменный дизайн Google Material Theme, шрифт Product Sans. Среди новых функций – возможность видеть собственные последние действия во вкладке "Активность", подтверждённые способы оплаты, а также список подписок и услуг.

Теперь у сервиса есть поддержка p2p платежей, которая позволяет делать совместные покупки пользователей и делить их счета.

Удобная опция для путешественников – возможность системы сохранять купленные билеты и посадочные талоны. Но пока, такая опция работает лишь с талонами, купленными на избранных американских сайтах.

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