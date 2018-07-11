Дворец культуры угольщиков в Артеме ждет капитальный ремонт

ДК угольщиков. Фото: Светлана Агафонова

Планируется отремонтировать большой зал, вентиляцию, фасад, предполагается привести в порядок паркетный или каменный залы

11 июля, PrimaMedia. Историческое здание Дворца культуры угольщиков, который является одной из визитных карточек Артема, в ближайшее время ожидает масштабный ремонт. Уже на протяжении трех лет, с 2015 года, ДКУ ремонтируется ежегодно на условиях софинансирования, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

В этом году будет выполнен огромный объем работ: панируется отремонтировать большой зал с заменой в нем кресел, вентиляцию, фасад, вводный кабель, систему электроснабжения, кроме этого предполагается привести в порядок паркетный или каменный залы. Капитальный ремонт вестибюля и системы отопления запланирован на будущий год.

"На выполнение запланированных работ потребуется более 50 млн рублей, — рассказывает начальник отдела культуры и туризма администрации АГО Юрий Тей, — по размерам финансирования, это будет самый крупный ремонт Дворца культуры. Деньги на эти цели выделяются как из краевого, так и из местного бюджета".

К работам планируется приступить после празднования Дня города, так как во Дворце культуры запланирован ряд мероприятий к 80-летию Артема, а выполнение ремонтных работ требует закрытия большого зала. На сегодняшний день вся документация проходит проверку.

Стоит сказать, что с момента своего открытия в 1954 году, Дворец культуры угольщиков стал центром культурной жизни в городе – здесь проходили все главные праздники, концерты приезжих артистов, работали десятки творческих кружков. И сегодня в кабинетах здания продолжается активная творческая работа различных коллективов, организуются множество мероприятий, спектаклей и праздников.