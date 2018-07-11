ДК угольщиков. Фото: Светлана Агафонова

Дворец культуры угольщиков в Артеме ждет капитальный ремонт

Планируется отремонтировать большой зал, вентиляцию, фасад, предполагается привести в порядок паркетный или каменный залы

11 июля, PrimaMedia. Историческое здание Дворца культуры угольщиков, который является одной из визитных карточек Артема, в ближайшее время ожидает масштабный ремонт. Уже на протяжении трех лет, с 2015 года, ДКУ ремонтируется ежегодно на условиях софинансирования, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

В этом году будет выполнен огромный объем работ: панируется отремонтировать большой зал с заменой в нем кресел, вентиляцию, фасад, вводный кабель, систему электроснабжения, кроме этого предполагается привести в порядок паркетный или каменный залы. Капитальный ремонт вестибюля и системы отопления запланирован на будущий год.

"На выполнение запланированных работ потребуется более 50 млн рублей, — рассказывает начальник отдела культуры и туризма администрации АГО Юрий Тей, — по размерам финансирования, это будет самый крупный ремонт Дворца культуры. Деньги на эти цели выделяются как из краевого, так и из местного бюджета".

К работам планируется приступить после празднования Дня города, так как во Дворце культуры запланирован ряд мероприятий к 80-летию Артема, а выполнение ремонтных работ требует закрытия большого зала. На сегодняшний день вся документация проходит проверку.

Стоит сказать, что с момента своего открытия в 1954 году, Дворец культуры угольщиков стал центром культурной жизни в городе – здесь проходили все главные праздники, концерты приезжих артистов, работали десятки творческих кружков. И сегодня в кабинетах здания продолжается активная творческая работа различных коллективов, организуются множество мероприятий, спектаклей и праздников.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Статую леопарда на набережной бухты Патрокл предлагают установить жители Владивостока

11:40

Культурную программу на Морском салоне в Приморье представят выставками и спектаклями

09 июля, 18:00

Приморцев приглашают на фестиваль талантов «Экологически чистое творчество»

09 июля, 12:45

Музыкальную коллекцию Дома культуры им. Ю. Гагарина пополнил новый концертный баян

04 июля, 17:40

Владивосток привыкает к хорошему: театр оперы, концертно-спортивный комплекс, медцентры

04 июля, 10:10

Картина дня

Пенсионную реформу в Приморье поддержало чуть больше половины депутатов

10:15

Президент РФ назначил председателя Приморского краевого суда

09:30

Контрабанду ценного леса в Китай на 74 млн рублей раскрыли в Приморье

10 июля, 11:20

Империя «Гидрострой» приобрела 96,38% акций «Преображенской базы тралового флота»

10 июля, 15:10

Семестр за 11 дней: интенсив «Остров 10-21» стартует во Владивостоке

10 июля, 18:10

В Китае объявили «красный» уровень опасности из–за угрожающего Приморью тайфуна «Мария»
Семестр за 11 дней: интенсив «Остров 10-21» стартует во Владивостоке
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia