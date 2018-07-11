В мидиях и нерке во Владивостоке Россельхознадзор нашел кишечную палочку

При производстве продукта не соблюдались санитарные и ветеринарные нормы

11 июля, PrimaMedia. Приморской ветеринарной лабораторией в двух партиях рыбо— и морепродукции местного производства обнаружены бактерии группы кишечной палочки, сообщает ИА PrimaMedia.

При испытаниях двух образцов рыбо— и морепродукции, произведенной одним из рыбоперерабатывающих предприятий Владивостока, а именно в пробе, отобранной от партии пресервов мидий подкопченных в масле (34 кг), и в пробе, отобранной от партии подкопченной нерки (12 кг), специалистами лаборатории выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки.

"Кроме этого, в обеих партиях пищевой продукции обнаружено превышение допустимого уровня общей бактериальной обсемененности (в 60 раз), свидетельствующее о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукта и его хранении. Продукция признана не соответствующей требованиям ГОСТа", — говорится в сообщении.

После получения результатов исследований информация о выявлениях была внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии "Веста", а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии "Сирано". Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.