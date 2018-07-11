Леопард. Фото: pixabay.com

Статую леопарда на набережной бухты Патрокл предлагают установить жители Владивостока

Уже есть некоторые конкретные идеи и предварительная смета проекта
Знак #ЛюблюПатрокл может появиться на Леопардовой набережной Владивостока

Латунную статую леопарда на набережной бухты Патрокл во Владивостоке предлагают поставить инициативные горожане. Уже найден скульптор, который займется проектом и определено возможное место размещения фигуры животного, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на patrokl.info.

В продолжение инициативы по установке знака #ЛюблюПатрокл на набережной одноименной бухты, у жителей прилегающего микрорайона появился еще один проект – по установке статуи леопарда.

— Изначально меня немного удивило, почему набережную назвали "Леопардовой"? Это наименование закреплено постановлением городской администрации № 2103 от 14 июля 2016 года, и в том же году здесь провели первый фестиваль дальневосточного леопарда. На этом связь территории с редким представителем кошачьих закончилась. Активности, посвященные этому животному, проходили позже уже за пределами Владивостока, например, эко-фестиваль "День леопарда" в Москве в 2017 году. В городе очень много изображений и скульптур тигра, а вот леопарда нет совсем, — рассказал один из инициаторов проекта Виталий Гречанюк.

Совместно с единомышленниками Виталий встретился со скульптором и кузнецом Валерием Ефименко — именно он в 2013 году создал изваяние тигра, установленное рядом с автобусной остановкой "Академическая". Вместе с Ефименко горожане осмотрели территорию и определили наиболее удачное место для размещения — в верхней точке набережной. Предположительная высота фундамента, который будет реализован как несколько каменных глыб – 2,5-3 метра. Фигуру леопарда предлагается сделать из латуни в 1,5 раза больше натуральной величины. Уже получена предварительная смета проекта.

Валерий Ефименко

Валерий Ефименко. Фото: patrokl.info

— Мы решили, что выбирать конечный вариант скульптуры — миссия достаточно ответственная, да и сама идея требует привлечения общественности и экспертного сообщества. Собственно, даже сама идея о скульптуре леопарда должна рассматриваться, как органично встроенное в архитектурный ансамбль решение, учитывающее и другие идеи по благоустройству и развитию, которые, в частности, есть и у организаторов ТОС района, – подчеркивает Виталий Гречанюк.

Поддержку в реализации своего проекта жители Патрокла надеются найти в городской администрации, так как в последнее время глава Владивостока Виталий Веркеенко уделяет немало внимания туристической привлекательности.

— А мы убеждены, что Владивосток — это не только новые мосты и исторический центр, малые архитектурные формы являются отличными точками притяжения туристов, да и для жителей города такие объекты — несомненный плюс в создании комфортной городской среды, — подытоживает Виталий Гречанюк.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

У района Патрокл во Владивостоке появились собственные стикеры для Telegram

Горожане победили: на Патрокле запустили насосные станции, которые должны спасти озеро

Активисты из Владивостока хотят сделать зону отдыха на Патрокле и выгнать дрифтеров

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

В поисках лета: куда жители Владивостока могут уехать за хорошей погодой

10 июля, 16:40

Народная достопримечательность: Во Владивостоке открыли скульптуру "Семь сопок"

08 июля, 02:30

Отпуск сорвался. Эхо проблем крупного туроператора "Натали Турс" докатилось до Приморья

06 июля, 15:30

Владивостокской крепости быть! Чиновники и депутаты устроили себе бесплатную экскурсию

05 июля, 20:35

Туроператоры медлят: власти Приморья рассказали о причинах заторов на границе с Китаем

03 июля, 16:45

Картина дня

Пенсионную реформу в Приморье поддержало чуть больше половины депутатов

10:15

Президент РФ назначил председателя Приморского краевого суда

09:30

Контрабанду ценного леса в Китай на 74 млн рублей раскрыли в Приморье

10 июля, 11:20

Империя «Гидрострой» приобрела 96,38% акций «Преображенской базы тралового флота»

10 июля, 15:10

Семестр за 11 дней: интенсив «Остров 10-21» стартует во Владивостоке

10 июля, 18:10

В Китае объявили «красный» уровень опасности из–за угрожающего Приморью тайфуна «Мария»
Семестр за 11 дней: интенсив «Остров 10-21» стартует во Владивостоке
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia