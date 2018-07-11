Статую леопарда на набережной бухты Патрокл предлагают установить жители Владивостока

Леопард. Фото: pixabay.com

Уже есть некоторые конкретные идеи и предварительная смета проекта

Латунную статую леопарда на набережной бухты Патрокл во Владивостоке предлагают поставить инициативные горожане. Уже найден скульптор, который займется проектом и определено возможное место размещения фигуры животного, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на patrokl.info.

В продолжение инициативы по установке знака #ЛюблюПатрокл на набережной одноименной бухты, у жителей прилегающего микрорайона появился еще один проект – по установке статуи леопарда.

— Изначально меня немного удивило, почему набережную назвали "Леопардовой"? Это наименование закреплено постановлением городской администрации № 2103 от 14 июля 2016 года, и в том же году здесь провели первый фестиваль дальневосточного леопарда. На этом связь территории с редким представителем кошачьих закончилась. Активности, посвященные этому животному, проходили позже уже за пределами Владивостока, например, эко-фестиваль "День леопарда" в Москве в 2017 году. В городе очень много изображений и скульптур тигра, а вот леопарда нет совсем, — рассказал один из инициаторов проекта Виталий Гречанюк.

Совместно с единомышленниками Виталий встретился со скульптором и кузнецом Валерием Ефименко — именно он в 2013 году создал изваяние тигра, установленное рядом с автобусной остановкой "Академическая". Вместе с Ефименко горожане осмотрели территорию и определили наиболее удачное место для размещения — в верхней точке набережной. Предположительная высота фундамента, который будет реализован как несколько каменных глыб – 2,5-3 метра. Фигуру леопарда предлагается сделать из латуни в 1,5 раза больше натуральной величины. Уже получена предварительная смета проекта.



Валерий Ефименко. Фото: patrokl.info

— Мы решили, что выбирать конечный вариант скульптуры — миссия достаточно ответственная, да и сама идея требует привлечения общественности и экспертного сообщества. Собственно, даже сама идея о скульптуре леопарда должна рассматриваться, как органично встроенное в архитектурный ансамбль решение, учитывающее и другие идеи по благоустройству и развитию, которые, в частности, есть и у организаторов ТОС района, – подчеркивает Виталий Гречанюк.

Поддержку в реализации своего проекта жители Патрокла надеются найти в городской администрации, так как в последнее время глава Владивостока Виталий Веркеенко уделяет немало внимания туристической привлекательности.

— А мы убеждены, что Владивосток — это не только новые мосты и исторический центр, малые архитектурные формы являются отличными точками притяжения туристов, да и для жителей города такие объекты — несомненный плюс в создании комфортной городской среды, — подытоживает Виталий Гречанюк.