ЕГЭ. Фото: пресс-служба администрации Находки

Выпускница находкинской гимназии №1 набрала 100 баллов по ЕГЭ по литературе

Наиболее высокие баллы также показали ученики школ №9 и №10

11 июля, PrimaMedia. Первые результаты сдачи Единого госэкзамена 11-класниками обработало управление образования администрации Находки. В течение многих лет в тройку лидеров неизменно входит Гимназия №1. В этом году выпускница общеобразовательного учреждения продемонстрировала блестящий результат – набрала 100 балов по литературе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Наиболее высокие баллы также показали ученики школ №9 и №10. В целом по Находке по сравнению с прошлым годом вырос средний балл по обязательным предметам: по русскому языку с 63,2 до 67,9, по базовой математике с 4,1 до 4,2. Более глубокий анализ прохождения экзаменационной 2018 года кампании еще продолжается специалистами.

Напомним, что череда ЕГЭ на территории городского округа началась 28 мая. Всего проверку знаний прошло порядка 700 человек.

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