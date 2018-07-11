Общество. 11:45

Осиротевшего детеныша колонка спасли в Приморье

Кроха в возрасте нескольких недель был обнаружен прямо на дороге

11 июля, PrimaMedia. Научные сотрудники "Земли леопарда" доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных детеныша колонка, оставшегося без матери. Кроха в возрасте нескольких недель был обнаружен на автодороге между заповедником "Кедровая падь" и национальным парком "Земля леопарда", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт "Земли Леопарда".

Колонок – хищник семейства куньих из рода ласок и хорей, распространенный на юге Дальнего Востока и в Азии. Колонок предпочитает селиться в лесах, около рек и озер, но иногда их можно встретить и в населенных пунктах, где они питаются крысами и мышами. Вырастают колонки до 30 см, а длина хвоста у них составляет более половины тела — около 16,5 см.

Неожиданную находку сотрудникам "Земли леопарда" преподнесла девушка, оказавшаяся в районе нацпарка проездом. Маленький колонок размером с большой палец руки встретился ей мечущимся в одиночестве посередине дороги. Шел дождь и, возможно, кроху вынесло на асфальт грязевым потоком. Посадив малыша в рукавицу, девушка принесла его в лабораторию "Земли леопарда" в селе Барабаш.

"Мы впервые столкнулись с осиротевшим детенышем колонка, — рассказывает Виктор Сторожук, инженер-исследователь ФГБУ "Земля леопарда". – Было ясно, что этот зверек совсем молод, и еще не может добывать пищу самостоятельно. Поэтому мы приняли решение на время отправить его на реабилитацию к нашим коллегам. Надеемся, что вскоре он вернется на "Землю леопарда" в добром здравии".

По оценке специалистов Центра реабилитации "Центр "Тигр", кроха — самец и находится в хорошем физическом состоянии. Обычно в этом возрасте колонки ходят за матерью, которая добывает для них корм – мышей, птиц, лягушек и насекомых. Поэтому в Центре колонка обеспечили питанием в виде различного сырого мяса и "уже добытых" мышей.

"Колонок содержится в клетке, в которой уже сделал себе норку из сена, — говорит Екатерина Блидченко, инженер-исследователь ФГБУ "Земля леопарда" и зоолог МРОО "Центр "Тигр". – Вероятно, у нас ему потребуется пробыть в Центре около двух недель, после чего он сможет самостоятельно добывать пищу, и мы выпустим его на волю. Надеемся, что до этого у нас получится провести для него пробную охоту на мышь".

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