В России в июле могут принять новые правила регистрации автомобилей

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Документ коснется миллионов граждан

11 июля, PrimaMedia. Комитет Государственной думы по транспорту официально рекомендовал парламенту принять во втором чтении закон "О государственной регистрации транспортных средств", передает ИА AmurMedia.

Документ коснется миллионов российских граждан: откроет новые возможности регистрации ТС и лишит ГИБДД права выдавать госномера, пишет "Коммерсант".

В первом чтении законопроект был принят еще в 2013 году. В течение пяти лет авторы инициативы прорабатывали все вопросы и нюансы парламентариев, готовя закон ко вторым слушаниям. Сейчас проект закона готов и уже оценен экспертами.

По данным издания, после правок основная концепция проекта осталась прежней. Самые большие новшества, в случае принятия закона, ждут клиентов автодилерских центров. Они смогут зарегистрировать ТС "не отходя от кассы", или прямо в магазине. Для этого дилеру придется обеспокоится на тему соответствия ряду условий, чтобы попасть в специальный реестр. Регистрация авто в салоне займет несколько дней, услуга будет платной, но в результате покупатель получит в салоне новое авто уже с номерами.

Тем кто получает номера в ГИБДД будет немного сложнее. Теперь госавтоинспекция может только присвоить номер автомобилю, а вот сам номерной знак автовладелец должен будет приобрести сам. Снова в специальных и аккредитованных центрах. Это позволит существенно экономить МДВ на закупках.

Исчезли из законопроекта упоминания про формат получения "красивых" номеров. Хотя с такой инициативой выступал лично президент. Путин просил проработать систему аукционов, которые будут проводить специальные компании. Но от идеи авторы законопроекта отказались.

Искоренят поправки к закону ряд коллизий. Например, запретит оформление транспортных средств на несовершеннолетних. Раньше "прорехой" в законе пользовались некоторые родители, чтобы избежать штрафов по КоАП.

Хорошая новость ждет владельцев старых авто. Теперь ТС можно будет поставить на учет даже с нечитаемыми номерами на кузове. Если идентификаторов нет – их просто нанесут заново.

По данным "Коммерсанта" рассмотрит Госдума поправки во втором чтении уже 17 июля. Если он будет принят, соответствующие поправки понадобятся в законы "О полиции" и об ОСАГО.