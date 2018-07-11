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Россиян защитят от «бешеных» процентных ставок

Микрофинансовые компании заставят умерить аппетиты

11 июля, PrimaMedia. Правительство России решило ограничить ставки по микрозаймам. Советующий законопроект готовится ко второму чтению в Госдуме, передает ИА AmurMedia.

Проект, который регулирует деятельность микрофинансовых организаций, предусматривает установление процентного барьера: комиссия заемщика не сможет превысить сумму займа в полтора раза. Сегодня, каждый день просрочки по короткому займу стоит потребителям 2%, через несколько месяцев неуплат сумма займа может увеличиться многократно.

Лишат микрофинансовые организации и права передачи долга непроверенным компаниям. Что относится к "сомнительным" предприятиям, а что нет не говорится.

Согласно новому проекту максимальная ставка по микрозайма в стране не должна превышать 1% в день. А за весь срок займа кредитор не сможет начислить более 15% комиссии.

Сегодня в России числится 2122 микрокредитных организаций. Они выдают без залогов и поручительств небольшие суммы в кредит на малые сроки. Как правило речь идет о займах на несколько дней.

Ранее, бороться с "неадекватными" процентами по микрозаймам призвал Верховный суд. Высшая инстанция отменила приговоры заемщиков, которые взяли в МФО по десять тысяч рублей, а стали должны сотни тысяч.

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