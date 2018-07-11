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Российские прилавки проверят на соответствие ГОСТам

Росстандарт проведет тайные закупки

11 июля, PrimaMedia. В июле в российских торговых точках пройдут рейды тайных покупателей. Обученные сотрудники Росстандарта проверят товары из потребительской корзины на соответствие ГОСТам, передает ИА AmurMedia.

По итогам проверки в сентябре ведомство обещает обнародовать "черный список". В него войдут производители продуктов и одежды, которые гордо заявляют на этикетках о соответствии ГОСТам, но на самом деле от соблюдения стандартов далеки.

О планах ведомства рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов во время "Иннопромга". Ограничений по проверкам не будет, задача исследователей проверить соответствие добровольной, а не обязательной сертификации.

Кроме черного списка, ведомство по итогам проверки продумает и превентивные меры. Обнаруженные лазейки в законодательстве, которые позволяют производителям прикрываться знаком ГОСТ без должного соответствия, будут учтены в поправках к закону о стандартизации.

Напомним, получить знак ГОСТ смогут только товары, прошедшие реальные испытания в государственных лабораториях.

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