Оппозиция парламента Приморья не может найти, кто из своих поддержал пенсионную реформу

Депутаты. Фото: ИА PrimaMedia

По заявлению представителей фракций, против проголосовало 13 человек, а техника насчитала 8

11 июля, PrimaMedia. Результаты голосования по вопросу о пенсионной реформе на экстренно созванном внеочередном заседании Законодательного собрания Приморья вызвали вопросы у оппозиции. Представители фракций ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России" и "Российской партии пенсионеров за справедливость", которые в общей сложности обеспечили явку 13 человек на заседание, заявляют, что не поддерживали правительственный законопроект. Система голосования показала, что против выступило только 8 человек, однако итоговый протокол оказался недоступен. Версии самих участников заседания по поводу голосования разнятся, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, приморский парламент во вторник, 10 июля, большинством голосов одобрил внесенный правительством в Госдуму проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий". Речь идет о проекте пенсионной реформы. Представители ЛДПР и КПРФ в беседе с агентством отмечают, что депутатов уведомили о его проведении поздно вечером 9 июля. Информацию о внесении вопроса по пенсионной реформе парламентариям озвучили только утром 10 июля. Из-за того, что заседание было созвано в экстренном порядке, многие не смогли присутствовать. Так, депутат фракции КПРФ Андрей Ищенко, баллотирующийся в губернаторы, назвал заседание тайно-созванным и заявил, что даже физически у него не получилось бы на него успеть.

"…я сообщение от Аппарата о внеочередном заседании получил в 06.40 утра сегодня. Я в отпуске по месту работы (депутат я без зарплаты) и нахожусь в крае, поэтому физически там не смог присутствовать. Вся наша фракция против, я однозначно против", — написал он накануне в Facebook.

В результате, на заседание прибыли 29 из 38 депутатов (два мандата вакантны и разыгрываются на дополнительных выборах 9 сентября), что обеспечило кворум. И кто именно был на самом деле "против", оказалось под большим вопросом.

Явка на внеочередное заседание по фракционной принадлежности была следующей: "Единая Россия" — 16 человек, ЛДПР – 5 депутатов, КПРФ – 6 депутатов, включая вышедших из партии Александра Тютерева и Владимира Хмелева, "Справедливая Россия" — 1 депутат, и фракция "Российской партии пенсионеров за справедливость" (РППС), как и эсеры, пришла в полном составе, то есть в количестве 1 человека. Итого: 16 единороссов и 13 депутатов парламентской оппозиции.

"За" положительный отзыв, согласно данным, опубликованным на сайте Заксобрания, проголосовал 21 депутат, а "против" — 8.

Руководитель фракции КПРФ Анатолий Долгачев сообщил агентству, что коммунисты запросили поименный список проголосовавших. "Но нам его еще не дали", — говорит Долгачев.

В ходе заседания глава фракции заявлял, что КПРФ будет голосовать "против". Заместитель руководителя фракции КПРФ Владимир Беспалов также отмечает, что коммунисты точно не поддерживали законопроект. Он уверен и в позиции сложивших в прошлом году партийные билеты Александре Тютереве и Владимире Хмелеве.

"Нас присутствовало шесть человек, не было Ищенко и Самсонова. Фракция выступила и проголосовала "против". ЛДПР не выступали. Как они голосовали, можно только догадываться. Толмачева (РППС) выступала против. И Козицкий ("Справедливая Россия"). Надо проверять", — считает Владимир Беспалов.

Анатолий Долгачев, в свою очередь, говорит, что может поручиться только за четырех членов фракции КПРФ – Артавазда Оганесяна, Владимира Беспалова, Владимира Гришукова и себя самого.

"Мы считаем, что сейчас нет нужды в реформе пенсионной системы. Нужно повышать пенсию и снижать пенсионный возраст. Аргумент правительства, и это нам озвучивал врио губернатора, что повышение на 12 тысяч в год и это хорошо – это не аргумент. Прибавку в тысячу рублей никто не заметит, инфляция ее съест. В условиях, когда США негласно объявили войну стране, введя санкции, проведение пенсионной реформы больно ударит по населению и дискредитирует власть. Не надо шатать лодку", — делится глава фракции КПРФ.

Коммунисты, с его слов, внесли альтернативный отзыв о проведении референдума по инициативе о повышении пенсионного возраста, но он не был поддержан.

Глава фракции ЛДПР в Заксобрании Приморья Евгений Зотов заявляет, что его фракция в составе пяти человек точно голосовала против данного законопроекта. А позицию ЛДПР он озвучил на Совете Заксобрания, который прошел 9 июля. Видимо, это должно объяснять, почему фракция не выступала на самом заседании, которое прошло в закрытом режиме.

Депутат фракции ЛДПР в Заксобрании Приморья Николай Селюк в своих коллегах, "соколах Жириновского", не сомневается. Тем более, по голосованию есть жесткая позиция лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

"В наших партийных людях я уверен, во всех пятерых. Мы обсуждали фракционно все недоработки реформы, которая и реформой то не является. Это какой-то круг спасения на пять лет, чтобы набить на это время бюджет. А как остальные голосовали, одному богу известно", — считает депутат.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Алексей Козицкий поделился, что голосовал против и объяснил почему: "Решение по такому важному для каждого жителя страны нельзя принимать настолько скоропалительно, буквально за 10 дней. Идея о реформировании пенсионной системы требует широкого обсуждения, расчетов и оценок".

Глава фракции РППС в ЗС ПК Юлия Толмачева также объяснила свою и партийную принципиальную позицию по законопроекту: "Наша партия против механического и непродуманного повышения пенсионного возраста. Эта мера не принесет никакого положительного эффекта. Повышению пенсионного возраста должны предшествовать системные и качественные изменения в основных сферах российской экономики. Также обратила внимание парламентариев на риски, к которым может привести непродуманное решение правительства".

В "Единой России" тоже понимают, что спешить с принятием законопроекта в том виде, в каком его предлагает правительство, не стоит. Но с публичной критикой не выступают, предпочитая от эмоций перейти к всестороннему обсуждению и отстраниться от популистских заявлений, чем, как считают в партии, грешат оппоненты.

Президиум регионального политсовета принял решение об организации дискуссии в регионе. Для этого единороссы определили три площадки, одна из которых – во Владивостоке. По мнению секретаря Приморского регионального отделения "Единой России", ректора ТГМУ Валентина Шуматова, необходимость изменений в пенсионном законодательстве назрела давно.

"Сейчас в обществе сложилась такая ситуация, что если не предпринять решительных мер, то в скором времени количество пенсионеров будет превалировать над количеством работающих. Это негативно скажется на развитии всей страны", — приводит слова Шуматова газета "Золотой Рог".

Мнения в партии по содержанию реформы разные, поэтому широкое обсуждение по нюансам единороссы считают необходимым. Фракция "Единая Россия" поддержала положительный отзыв, но с условием, что "документ должен стать основой для дальнейшей доработки и корректировки с учетом дальневосточной специфики".

Во фракции ЕР отмечают, что "идея о сохранении пенсионного возраста на прежнем уровне для жителей субъектов ДФО может не только закрепить население Дальнего Востока на местах, но и повысить привлекательность региона не меньше, чем инициатива с дальневосточным гектаром".

"За" проголосовало 16 присутствовавших на заседании членов фракции "Единая Россия", которые предложили ко второму чтению сформулировать предложения от региона. Судя по результатам голосования, также сделали еще пять представителей парламентской оппозиции. Но есть определенные риски, что общественность так и не узнает, кто именно. Представители ЛДПР поделились, что они запросили протокол голосования сразу же после заседания.

"Но система дала сбой. Нам сказали, что система работает на Linux, что-то пошло не так и система не записала результаты голосования", — поделился депутат.

Вместе с тем, положительный отзыв Приморского края уже приняли в Москве. "По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона", — рассказал РБК глава Минтруда Максим Топилин. Так, во вторник, 10 июля, по его словам, в Думу "поступил отзыв [относительно этой инициативы от] законодательного собрания Приморского края".