В центре Владивостока массово эвакуируют автомобили. Фото: ИА PrimaMedia

В центре Владивостока массово эвакуируют автомобили

Несколько эвакуаторов выстроились вдоль Океанского проспекта (ФОТО)

11 июля, PrimaMedia. Эвакуаторы массово увозят машины с ул. Адмирала Фокина, которые находятся в зоне действия ограничительных дорожных знаков. Несколько эвакуаторов выстроились вдоль Океанского проспекта. Они ждут своей очереди, когда инспектор снимет на телефон и заполнит документы на очередного нарушителя, сообщает ИА PrimaMedia корр. ИА PrimaMedia.

Эвакуаторы грузят автомобили, как правило, по двое, проезд на ул. Адмирала Фокина из-за них недоступен, впрочем, эта улица вся запаркована в два ряда, нарушителей за целый день не вывезти.

Кто-то успевает подбежать, тогда машину приходится снимать с эвакуатора. Например, как в случае с Ниссан Санни.

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Напомним, что в целях организации дорожного движения и обеспечения безопасности в краевом центре запретят парковку машин вдоль дорог на улице Адмирала Фокина во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Новые дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" совместно с табличками дополнительной информационной 8.24 "Работает эвакуатор" появятся на автомобильной дороге в районе улицы Адмирала Фокина, 23б и 14.

Кроме того, специалисты установят новый дорожный знак 3.1 "Въезд запрещен" в районе ул. Адмирала Фокина, 16.

Работы по установке дорожных знаков планируется провести в конце июля. Администрация Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

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