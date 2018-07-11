Дотянуть до материка: уникальный интенсив «Остров 10-21» стартовал во Владивостоке

11 июля, PrimaMedia. В кампусе ДВФУ состоялось открытие образовательного интенсива "Остров 10-21", где участники за 11 дней смогут получить обширные технологические знания. Накануне ИА PrimaMedia подробно рассказала о проекте. Участники будут на занятиях с 10 утра до 23 вечера. За их обучаемостью постоянно будут следить датчики, которые крепятся на грудь у сердца. Чипы измеряют уровень стресса, чтобы дополнительно нагрузить или наоборот облегчить программу студента. Также чипы выполняют полицейскую функцию: за прогулы лекций участников отчисляют и отправляют домой.

В кампус ДВФУ приехали 1000 участников со всей страны (350 бизнесменов, 254 управленца, 100 школьников, 296 других категорий). Все они смогут прокачать свои компетенции и проекты, обменяться опытом, завязать профессиональные контакты и сформировать новые проектные команды.

Во время открытия участникам было предложено разбиться на команды и протянуть свой "проект" (ленту) с одного материка на другой. Каждый из своего домашнего региона (камня) проложил проект до другого материка, которые были обозначены линиями на земле. Больше всего проектов ушло в Америку и Австралию, а меньше всего участников заинтересовала Канада. Этот интерактив помог людям познакомиться друг с другом и найти компаньонов для создания будущей разработки.

После знакомства все переместились в здание, чтобы поучаствовать в игре от организаторов. Игра направлена на зарабатывание поинтов, чтобы в учебные дни "покупать" лекции у искусственного интеллекта (алгоритма). Организаторы отдали функцию распределения участников по секциям алгоритмам, они просчитали интересы и компетенции человека и распределили людей так, чтобы они смогли получить и новые знания, и восстановить имеющиеся пробелы. Но возможность пойти куда-то в обход алгоритму оставили — ежедневно каждому участнику начисляется одна тысяча поинтов, при помощи которых можно покупать лекции на интенсиве. Чем больше участник ставит на лекцию, тем выше шанс, что алгоритм его туда пустит. Именно для этого предусмотрена игра "Вызов цифровой экономике". Команда, которая быстрее и качественнее всех сделала проект, смогла сорвать куш в миллион поинтов.