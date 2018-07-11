Алексей Козицкий: При смене пенсионной системы «наскоки» и скоропалительность недопустимы

Алексей Козицкий. Фото: ИА PrimaMedia

Лидер фракции «Справедливой России» в краевом Заксобрании рассказал, почему он голосовал против одобрения правительственного законопроекта

11 июля, PrimaMedia. Менять существующую пенсионную систему в РФ с помощью "наскоков" и скоропалительных, не прошедших серьезное общественное и экспертное обсуждение законопроектов – недопустимо, прежде всего, из-за крайней социальной важности этого вопроса. Такое мнение в беседе с корр. ИА PrimaMedia высказал лидер фракции "Справедливой России" в краевом Заксобрании Алексей Козицкий, комментируя итоги обсуждения правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста приморскими депутатами.

Напомним, что 10 июля в ходе внеочередного заседания краевого Заксобрания в поддержку правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста проголосовал 21 депутат из принявших участие в заседании 29-ти.

— Я голосовал против одобрения краевым Заксобранием этого совершенно непроработанного законопроекта и в своем выступлении призывал коллег-депутатов поддержать миллионы жителей России, которые уже сказали "нет" непродуманным "наскокам" чиновников, решивших одним махом — за счет населения, естественно – решить все годами копившиеся проблемы пенсионной системы страны, — отметил Алексей Козицкий.

Политик напомнил, что буквально за две недели партия "Справедливая Россия" не только собрала несколько миллионов подписей граждан за отмену повышения пенсионного возраста (они уже были переданы руководству Государственной Думы РФ), но и предложила альтернативный пакет законопроектов, предлагающий модернизировать пенсионную систему за счет справедливого распределения нагрузки по обеспечению неработающих граждан, а не за счет простого сокращения количества пенсионеров, на чем и настаивает правительство РФ.

— Изменение пенсионной системы – дело крайне сложное, крайне социально важное, поскольку буквально касается каждого гражданина страны. И вносить эти изменения так скоропалительно партия "Справедливая Россия" считает недопустимым, — заявил собеседник агентства. – Необходимо гораздо больше времени – на проработку таких изменений, консультации со специалистами, в том числе и Пенсионного фонда. Федеральным законодателям нужно также обязательно учитывать мнение населения по основным положениям реформы. Важен и региональный аспект: страна у нас большая, неоднородная, условия жизни и рынка труда на том же нашем Дальнем Востоке, например, сильно, а иногда и принципиально отличаются от условий на другом конце страны, — считает Алексей Козицкий.

Кроме того, считает лидер приморских "справедливороссов", крайне важно со всей серьезностью рассматривать и альтернативные предложения по модернизации пенсионной системы для того, чтобы принять взвешенное, мудрое решение и достичь необходимого в этом сложнейшем вопросе консенсуса между властью и обществом.

Напомним, что 14 июня этого года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев анонсировал внесение на рассмотрение Госдумы пакета законопроектов о поэтапном увеличении пенсионного возраста – с 60-ти до 65 лет для мужчин и с 55-ти до 63 лет для женщин. По задумке кабмина, повышение должно начаться с 2019 года и пошагово продолжиться до 2034-го.

16 июня скандальный пакет законопроектов был внесен в Госдуму, после рассмотрения в профильных комитетах и Совете ГД инициатива правительства направлена в регионы Российской Федерации, где будет обсуждаться в течение месяца. Как предполагается, в первом чтении правительственный законопроект будет рассмотрен ГД в июле, вторые и третьи чтения намечены на осеннюю сессию нижней палаты российского парламента.

19 июня фракция "Справедливой России" в Госдуме внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента свой законопроект о страховой пенсионной системе. Партия настаивает на безотлагательном рассмотрении своих предложений. Предложения "СР" по реформированию пенсионной системы страны включают в себя запрет на повышение пенсионного возраста, отмену нынешней системы коэффициентов и баллов при расчете пенсий, отмену обязательной части накопительной пенсии (которая "замораживается" правительством уже несколько последних лет). Также "Справедливая Россия" предлагает отменить действующую регрессивную шкалу отчислений в Пенсионный фонд, при которой с зарплаты до 80 тысяч рублей в месяц в ПФ отчисляется 22% от заработка, а с зарплаты выше 80 тысяч – всего 10%.